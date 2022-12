Congo-Brazzaville: " Feux de Brazza " - Une note de satisfaction pour l'édition de relance

C'est avec éclat que s'est terminée le 10 décembre au complexe Elonda à Kintélé, la sixième édition du festival populaire et international des musiques traditionnelles " Feux de Brazza ", une édition marquant la relance de l'événement après une longue période d'hibernation.

Artistes et passionnés des musiques traditionnelles, chercheurs, universitaires, opérateurs économiques, fabricants d'instruments de musiques divers... ont répondu présent à la dernière cérémonie de la sixième édition du festival "Feux de Brazza". Universal Sanza d'Ano et les Bantous de la capitale ainsi qu'Akym condor du Cameroun sont les trois groupes de musiques qui ont fait passer au public brazzavillois un beau moment de détente grâce au mixage de la rumba et des polyphonies vocales traditionnelles sur un fond sonore des instruments comme la sanza et le balafon. Une ambiance conviviale durant laquelle ça dansait, chantait et papotait autour d'un pot.

" Le festival "Feux de Brazza" renaît de ses cendres tout en conservant son charme d'antan, la magie qui l'a toujours entouré et son mystère. Pendant quelques jours, nous nous sommes régalés, nous avons dansé, les projets ont été ficelés. Ce festival nous rappelle un pan de notre histoire ; ce que nous étions, mieux ce que nous sommes. Le festival "Feu de Brazza", c'est aussi l'Afrique qui gagne à travers la promotion de ses valeurs traditionnelles en se fondant sur la musique. Félicitations aux organisateurs ", a déclaré Lis Pascal Moussodji, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs (Mictal).

Durant quatre jours, le festival "Feux de Brazza" ce n'était pas que des sonorités en toute symbiose culturelle, mais également des temps de formation, de réseautage et d'accompagnement financier, grâce au soutien des ACP-UE Culture. Ainsi, dans le cadre du deuxième appel à propositions du programme " ACP-UE Culture-Créer en Afrique centrale " en soutien aux industries culturelles et créatives de la sous-région, quatorze artistes ont bénéficié des subventions de plusieurs milliers d'euros.

Les lauréats sont originaires du Congo, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale, du Tchad. Leurs projets s'articulent autour de la musique, du cinéma, de l'humour, du numérique. L'objectif de cet appui financier est d'accroître les recettes économiques du secteur créatif, favoriser durablement la création d'emplois du secteur culturel ainsi qu'une meilleure accessibilité, reconnaissance et valorisation des artistes et de leurs œuvres.

Pour les organisateurs et les participants, le festival a réussi le pari de sa renaissance et il mériterait d'être pérennisé. " Au nom de l'équipe du festival "Feux de Brazza", je vous dis grand merci. Merci d'avoir participé d'une manière ou d'une autre de bout en bout dans la préparation, l'organisation et l'exécution des différentes tâches pour cette sixième édition. Merci à tous les sponsors, partenaires et au Mictal pour leur accompagnement. Merci au parrain de cet événement, le Pr Buyamba Lupwishi pour ses conseils. A nous revoir à la prochaine édition ", a déclaré Romuald Mbepa, directeur général adjoint de "Feux de Brazza".