Madagascar: Lutte contre la corruption - Rakotondramihamina nommé champion par les USA

Reconnaissance. La célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption de ce vendredi était spéciale pour la Grande île.

En effet, le président de la Cour des comptes, Jean de Dieu Rakotondramihamina, est nommé champion international de la lutte contre la corruption par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. " Rakotondramihamina a été reconnu pour son engagement indéniable à défendre la transparence, la bonne gouvernance et l'Etat de droit, ainsi que pour sa volonté de mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer l'efficacité de la Cour des comptes ", a ainsi indiqué un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Madagascar. Il s'agit en tout cas d'un signe de reconnaissance qui aura forcément des impacts, surtout positifs, sur les efforts qu'il faut encore faire dans ce domaine. Ce prix a été remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Washington ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Rapport d'audit

" Grâce à son leadership et à sa direction, la Cour des comptes a mené une série d'enquêtes complexes, mettant au jour de nombreuses preuves de fraude, de gaspillage et d'abus généralisés ", continue le communiqué tout en précisant que Rakotondramihamina est l'un des huit champions de la lutte contre la corruption dans le monde à avoir été récompensé lors de la troisième cérémonie annuelle de remise du prix du champion de la lutte contre la corruption organisée par le Département d'Etat américain à Washington, D.C. Notons qu'en 2022, la Cour des comptes s'est surtout distinguée à travers la publication de quatre rapports d'audit sur la gestion des fonds Covid-19. Des publications qui ont mis en lumière de nombreux détournements. Depuis 2019, elle s'est également lancée dans des audits sur les revenus dans le secteur extractif.

Bonne gouvernance

La Cour des comptes a pour principale mission le contrôle de la bonne gestion des deniers publics, de juger la régularité des comptes établis dans les services de l'Etat et d'aider le Gouvernement et le Parlement dans leurs rôles respectifs. Les Etats-Unis, à travers son ambassadeur à Madagascar, ont fait savoir qu'ils soutiennent le pays pour l'atteinte de ces objectifs. " Les Etats-Unis sont aux côtés de Madagascar comme des " mpirahalahy mianala " pour promouvoir la bonne gouvernance et développer des institutions durables et inclusives ", poursuit le communiqué. Et d'indiquer qu'" en février 2021, le gouvernement américain a annoncé le lancement de " TANTANA " - un programme de 4 millions de dollars pour renforcer les capacités de la Cour des comptes de Madagascar et améliorer la gestion des fonds publics ".