Madagascar: Mode - " S'habiller comme son idole " bientôt possible

Ressembler à son idole, vestimentairement parlant, sera bientôt possible. Une collection de prêt-à-porter d'un tout autre genre débarque à partir de ce mois de décembre.

Leur concept : produire des vêtements de stars totalement identiques à ceux des grandes marques célèbres qui habillent de grandes actrices, chanteuses ou sportives de renom, mais à moindre coût, pour les rendre abordables et accessibles à toutes les bourses. C'est de là d'ailleurs que la collection tire son nom : Like your star qui signifie " Comme ton idole ". La cerise sur le gâteau du projet : toutes les pièces seront uniques.

Cette nouvelle marque annonce qu'elle collaborera avec des professionnels pour le choix des tissus utilisés. Ces vêtements de rêve seront fabriqués à partir de tissus orientaux.

Si les matières premières utilisées sont donc importées, la main-d'œuvre sera entièrement malgache, pour combiner la qualité des tissus turques avec le savoir-faire malgache.

La collection ne sera pas uniquement destinée aux femmes puisque les hommes, les enfants et les jeunes y trouveront également leur bonheur selon les explications.

Et la marque a déjà trouvé ses égéries en la personne de Lisimonde Rabemananjara et Christelle Dolsain, respectivement première et deuxième dauphine de Miss Madagascar 2022.