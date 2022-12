Madagascar: Réduction des coûts de transferts - Des acquis en cours de développement et pérennisation, selon Taptap Send

Réduire le coût des transferts internationaux en dessous de 3%. Tel est l'un des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) que l'application de transfert électronique d'argent Taptap Send contribue à relever. Vendredi dernier, celle-ci a organisé une soirée conviviale au Café du Musée Andohalo, dans le cadre de la célébration de son deuxième anniversaire.

La cofondatrice et responsable de Taptap Send Madagascar, Oelitiana Mathieu, lors de sa prise de parole, a réitéré la volonté de son entreprise d'offrir encore plus de ses services professionnels avec des coûts encore plus compétitifs. "La mission de Taptap Send, c'est de poursuivre l'objectif de passer en dessous de 3% le coût des transferts internationaux. Nous, on y est déjà. Mais, l'objectif est de pérenniser", a soutenu Oelitiana Mathieu. En se projetant dans l'avenir, la cofondatrice et responsable de Tapatap Send Madagascar se montre confiante tout en soulignant la nécessité de plus de travail. "... Pour nous l'avenir, c'est de continuer à améliorer le produit, à baisser les coûts, à rendre le système plus performant, cela va être un travail de fond avec les partenaires techniques, financiers pour avoir les meilleurs services possibles sur le marché", a-t-elle indiqué.

Évolution croissante

Taptap Send est en effet devenu un partenaire important dans le transfert électronique d'argent d'Europe et d'Amérique du Nord vers l'Afrique et vers Madagascar en particulier avec un volume de plusieurs millions de dollars pour dix mille utilisateurs mensuels. Pour les transferts monétaires, Taptap Send travaille déjà avec les deux opérateurs de mobile Money, notamment Orange Money et Airtel Money. L'application espère travailler prochainement avec le troisième opérateur de la place.

Par ailleurs, Taptap Send partage sa vision de la société malgache en soutenant des initiatives telles que les promotions culturelles de Kintana Production avec l'artiste Oboy ou avec lqa FiMpiMa qui œuvre pour promouvoir le kabary Malagasy mais aussi de la promotion des jeunes influenceurs comme Tefi, sur "La page de Tefi" ou Aaron de " Aaron en Parle ". Pour les initiateurs de l'application de transfert d'argent, la diaspora est un formidable levier de développement et constitue un tissu dynamique de progrès. Raison pour laquelle Tap Tap Send veut faciliter les transferts monétaires de la diaspora vers leurs pays d'origine.