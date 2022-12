Madagascar: Football - Orange Proleague - Fosa Juniors FC reste en tête

Les Majungais enchainent les victoires et maintiennent leur première place dans la conférence nord.

La quatrième journée de l'Orange Proleague s'est tenue ce week-end. Les Majungais du Fosa Juniors confortent leur place de leader pour la conférence nord avant la trêve. Les protégés de Toto Nobile ont remporté le derby majungais les opposant à Tsaramandroso FC sur le score de 2 buts à 0. C'est Fely qui a ouvert le score à la 29e mn pour Fosa Juniors après une nette domination. Au retour des vestiaires, la machine du Fosa Juniors fonctionne des plus belles sur le terrain. Jean Yves inscrit le second but à la 72mn.

Cette quatrième victoire de suite place Fosa Juniors toujours en tête du classement avec 12 points. AS Fanalamanga a trébuché face à Ajesaia en s'inclinant par 1 but à 3. Cette défaite de l'AS Fanalamanga relance les cartes. De son côté, Uscafoot prend la seconde place après sa victoire devant Cosfa par 2 buts à 1. Pour la conférence sud, les deux leaders du championnat ont tous deux perdu leur match le week-end dernier. Elgeco Plus qui était en tête avant le début de la quatrième journée a perdu contre Zanakala FC par 1 but à 2. Le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy a tremblé face à Dato FC. Jinidy et Santatra ont permis à Dato FC de remonter au classement et de corriger le tenant du titre.

Dans les autres résultats, FC Mama a pris le dessus sur la formation du Disciples FC par 2 buts à 1. Jet Kintana a gagné par forfait de son adversaire, le 3FB Toliara. Le championnat ne reprendra qu'après la participation des Barea au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie. Les présélectionnés entrent en regroupement à partir de ce lundi 12 décembre et ce jusqu'au coup d'envoi du CHAN 2022. 33 joueurs sont retenus par Roro Rakotondrainibe pour ce regroupement au Centre Technique National de Carion.