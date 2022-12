Madagascar: Rallye Bosch CT Motors - Fred et Mick gagnent, Mathieu et Andry-Tahina sacrés champions

L'équipage formé par Fred Rabekoto et Tahina au volant de la Subaru a remporté le rallye Rallye Bosch CT Motors organisé par le club AMA. Ils ont bouclé la course en 02h 08min 42s 2ct.

Ils ont été suivis par Mathieu et Andry Tahina à bord de la Subaru qui ont fini deuxième avec un temps de 02h 14min 00s 3ct. Haja et Rivo sur la Ssangyong Musso complètent le podium en signant un chrono de 02h 24min 00s 4ct. Le duel tant attendu a eu lieu tout au long des 12 épreuves spéciales de 168,37 km pour un parcours total de 480,56 km. Cette dernière manche a permis à Zazamaditra et Andry Tahina d'être sacrés champions de Madagascar.

Mathieu Andrianjafy vient de remporter son troisième titre national après ceux de 2007 sur la Subaru et 2013 avec la Mitsubishi EVo 9. Mais le record de champion de Madagascar est détenu par Joda Ranarivelo avec quatre titres remportés en 1998, 1999, 2004 et 2010. Le duo Yves et Aina sont les vainqueurs en deux roues motrices. Cette 7e et dernière manche a bouclé la saison 2022 qui était pleine de rebondissement.