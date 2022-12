Madagascar: Antananarivo - Branle-bas de combat contre les ordures

La Commune d'Antananarivo a reçu des aides pour faire disparaître les montagnes d'ordures de la capitale en cinq jours. Des pelles mécaniques, des camions et même des charrettes sont mis à contribution.

Mobili-sation générale. Face à l'amoncellement des ordures dans toute la capitale durant plusieurs jours, la Commune urbaine d'Antananarivo a décidé de déployer les grands moyens. Depuis le 7 décembre, des caravanes composées de pelles mécaniques et de camions sillonnent la capitale et s'attèlent à ramasser les montagnes de détritus qui étaient devenues des éléments du paysage urbain de la capitale. L'opération avait commencé à Andranomena, Ambodimita, Ambohidahy, Ambato-lampikely Ambohibao et Ambatoroka mais tout au long du week end, elle a continué dans d'autres endroits comme Anosizato atsinanana, Anosy et Anosibe.

"La Commune urbaine d'Antananarivo a mené une opération de grande envergure avec le ministère de l'Eau, de l'assainisse et la région Analamanga afin d'endiguer l'accumulation de déchets dans la capitale. Durant la première journée de l'opération depuis le 7 décembre, près de mille tonnes ont été enlevées en une nuit", peut-on lire sur la page Facebook du maire Naina Andriantsitohaina. Une véritable armada d'engins et de véhicules sont mobilisés pour cette opération. Selon les chiffres fournis par la CUA, trente-sept camions dont 24 appartenant à la Commune et à la SMA ont pu enlever 897 tonnes de marchandises en une journée. Il y a également 4 pelles mécaniques, indispensables pour enlever les montagnes de détritus qui commençaient à s'insérer dans le paysage urbain de la ville depuis plusieurs jours.

Mais la nouveauté est l'utilisation des charrettes qui ont pu transporter 297 tonnes en trois jours. "Andravoahangy, Ambohimanarina, Isotry et 67ha et Anosibe et Ampefiloha en ont déjà bénéficié. Nous avons entamé le quatrième arrondissement ce week-end et après ce sera le tour du deuxième arrondissement", indique le Colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, directeur général de la SMA. Plusieurs raisons expliquent le problème du ramassage des ordures qui a entrainé la situation désastreuse actuelle. Il y a d'abord l'arrivée des fruits de saison, comme le litchi et les mangues, qui augmente de façon considérable des déchets de la capitale. Il y a également la pluie qui complique l'accès à la décharge d'Andralanitra. Mais surtout, la CUA a déjà reconnu des problèmes de moyens aussi bien financiers que matériels, notamment avec de nombreux camions tombés en panne.