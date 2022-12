Madagascar: Personnes agées - Le nombre de maisons de retraite insuffisant

Les maisons de retraite assurent un rôle particulier pour assurer les soins pour les personnes âgées. Elles sont malheureusement en sous nombre.

Considérée comme figurant parmi la frange de la population la plus vulnérable, les personnes âgées sont parfois délaissées. La considération de leurs droits est vivement sollicitée. "On constate que des centres pour enfants sont nombreux, tandis qu'ils sont rares pour les personnes âgées. Il arrive qu'à un certain âge, les personnes devenues âgées nécessitent des soins particuliers. D'où la mise en place de ce centre", indique le Dr Florienne Ramanandrafaliarisoa, fondatrice du centre la Bonté. Pour ne citer que dans les lieux publics, dans les transports publics, les personnes âgées sont parfois livrées à elles-mêmes.

"Il n'y a pas longtemps, les personnes âgées ont eu des places réservées dans le bus. L'utilisation de la carte verte doit être actualisée. Les personnes âgées doivent être plus considérées", réclame Éveline Voahanginirina Razafimahay, membre du Firaisamben'ny Zokiolona eto Madagasikara (Fizima). Les centres de prises en charge, que ce soient médicalisées ou encore les maisons de retraite, sont en sous nombres dans tout le pays. Des efforts devraient être engagés. "J'ai eu un AVC, tous mes enfants étant en France, personne ne pourra s'occuper de moi à Madagascar. Ma fille m'a confié à ce centre puisqu'elle a pensé qu'on prendra plus soins de moi ici", témoigne Gisèle Rabeharison, une des résidentes du Centre la Bonté.

Havre de paix

Que ce soit pour résider à vie, pour une rééducation ou en stade palliatif, les maisons de retraite aident les retraités à se sentir mieux. "Depuis que je suis ici, j'arrive progressivement à marcher. Auparavant, j'arrive à peine à me lever et à me déplacer. Certaines activités du centre me permettent de me sentir mieux", enchaine-t-elle. Une journée récréative au centre a permis de faire connaitre plusieurs activités.

"Les maisons de retraités sont bénéfiques pour les personnes âgées. À notre âge, nous avons besoin d'énergie pour nous remonter le moral. C'est également un moment de partage et d'écoute auprès de ceux qui en ont besoin. Dans mon association, je fais partie du bureau sport et loisirs, je peux dire que les nouvelles activités à faire pour les séniors sont importantes", indique Éveline Voahanginirina Razafimahay.

Quoi de mieux qu'un endroit de détente et de paix. Améliorer la prise en charge avec de nouvelles méthodes assurent une paix et guérison pour les malades. "Le but de l'implantation de ce centre est de pouvoir assurer que les personnes âgées bénéficiaires du centre puissent jouir pleinement de leurs droits. Nous offrons des soins et activités pour les aider à aller mieux. Nous accueillons des résidents permanents et à vie, il y a ceux qui font des crises psychiatriques et qui nécessitent

des soins particuliers", indique le Dr Florienne Ramanandrafaliarisoa, fondatrice et gérante du centre la Bonté.