Madagascar: Jean Baptiste RAMAROZATOVO - " Le golf m'a tout donné et je lui suis redevable "

" Dès mon jeune âge, j'ai rêvé de jouer au golf et je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce rêve, notamment Théo Raveloarison et la Savonnerie tropicale ", confié Jean Baptiste Ramarozatovo. Né le 5 février 1967 à Mahamasina, il est aujourd'hui âgé de 55 ans. Fils de Jean Baptiste Ratavilahy et de Martine Razafiarimanga, notre champion habite à Andakana Anosiala.

Dans son jeune âge, en regardant les grands jouer sur le terrain d'Andakana, le désir de faire comme eux est né en lui. Il a alors travaillé en tant que caddy au golf du Rova pour essayer

d'aider ses parents. Tous les caddys ont le droit de jouer au golf les lundis et son désir de pratiquer le golf est à son paroxysme. " Je me suis investi corps et âme pour ne pas perdre du temps. J'ai même oublié de manger et délaissé ma femme chaque lundi pour ne pas perdre du temps ". Puis il confie : " Si je suis comme je suis actuellement, c'est grâce à l'aide et aux investissements de la famille Théo Raveloarison".

En 1992, plusieurs joueurs de golf sont venus dans la Grande ile pour participer à l'Open de Madagas-car. Ils venaient de Maurice, La Réunion, les Seychelles, le Kenya, l'Afrique du Sud. Durant cet open, le président directeur général de la Savonnerie Tropicale, André Ramaroson, avait discuté avec les Kenyans sur comment faire pour percer dans la discipline. À la fin de l'open, la Savonnerie Tropicale a décidé de prendre en charge tous les frais nécessaires du champion local.

Une autre voie

Un an plus tard, Jean Baptiste Ramarozatovo débute sa carrière dans la catégorie professionnelle.

Sa première sortie internationale a à Maurice en 1994. Après cette première sortie, il remporte trois titres con-sécutifs dans le championnat de Madagascar (1997, 1998, et 1999). Ses sorties à l'extérieur se succèdent alors en Côte d'Ivoire, France, Afrique du Sud, Maurice... Deux fois par an, il participe au tournoi de Maurice (Tournoi Johnny Walker en avril et Open de Maurice en décembre). Il y a figuré deuxième par deux fois et une fois comme troisième.

Au Golf du Rova, Jean Baptiste Ramarozatovo n'est pas salarié, mais il y travaille en tant qu'indépendant. Cette situation lui a posé quelques soucis d'argent lorsque les grandes vacances arrivent. Cette situation lui a ouvert une autre voie en dessinant et créant le terrain de golf de Nosy Be avec succès. Aujourd'hui, il officie au golf du Rova. " Je suis retourné au golf du Rova car c'est un devoir de reconnaissance et pour marquer ma gratitude au propriétaire de ce beau parcours. Mon souhait est d'inviter le PDG de ce parcours de faire le nécessaire pour acquérir le Golf de Nosy Be car c'est une fierté d'avoir un compatriote propriétaire de tous les terrains de golf à Madagascar".

Jean Baptiste Ramaro-zatovo n'a plus rien à démontrer à Madagascar. Il a tout gagné ici. " Le golf m'a tout donné et je suis redevable envers ce sport. Mon seul souci est le manque de moyens pour participer à des tournois à l'extérieur, donc je lance un appel à l'adresse d'éventuels sponsors pour m'aider à participer à des tournois internationaux".

Jean Baptiste Ramaro-zatovo adore particulièrement Tiger Woods. Actuel-lement, le golf se démocratise et avec 30 000 ariary, tout le monde peut jouer au moins une heure au golf.