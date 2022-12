Ile Maurice: Surconsommation d'électricité - facture de courant salée de janvier à mars 2023

La note pourrait être salée pour les consommateurs d'électricité en début d'année. Selon le Central Electricity Board (CEB), en raison des températures élevées, la consommation d'électricité est bien supérieure à la normale. Le CEB s'attend à une surconsommation de courant pendant la période estivale.

Les raisons sont multiples. Avec la vague de chaleur qui prévaut, les abonnés ont tendance à faire un usage excessif de climatiseurs et ventilateurs mais les réfrigérateurs fonctionnent aussi à plein régime. Du coup, les factures pour les mois de janvier à mars pourraient prendre l'ascenseur dépendant de la consommation. Il faut aussi noter que selon la grille tarifaire résidentielle, le coût par unité (kWh) des premiers 25 kWh démarre à Rs 3,16.

Toute surconsommation d'électricité sera donc facturée à un taux plus élevé, en fonction de la fourchette dans laquelle se situe la consommation de l'abonné. En décembre 2019, le CEB avait atteint un pic record de 507, 2 MW d'énergie utilisée, chiffre jamais atteint auparavant. Comme la consommation d'électricité avait dépassé les projections, l'organisme avait dû puiser dans les réserves d'énergies renouvelables notamment des fermes photovoltaïques pour soulager les abonnés.

Chaque année, le CEB enregistre une surconsommation d'énergie. Elles étaient de 445 MW en 2014, 460 MW en 2015, 468 MW en 2018, 470 MW en 2017 et 497 MW en 2018. Pour le mois de décembre et les autres mois d'été, le CEB s'attend à un pic de 508 MW. L'organisme pourra-t-il assurer une bonne distribution énergétique pendant cette période? Du côté du CEB, l'on affiche de l'optimise. "Nous pourrons faire face à la demande des abonnés. Même sans les 37 MW d'électricité que fournissait Terragen on pourra fournir les consommateurs en électricité. Il n'y aura pas de black-out".

Pour alléger votre facture, il existe des gestes simples pour réduire votre consommation d'énergie durant l'été. Pour les climatiseurs, il faut éviter d'abaisser la température du thermostat de plus de 5 degrés, par rapport à la température ambiante. Il faut également s'assurer que toutes les portes et fenêtres restent fermées. Autant que possible, utilisez des ventilateurs. Évitez aussi d'ouvrir et de fermer votre réfrigérateur trop souvent.