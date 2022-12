Ile Maurice: Échouement à St-Brandon - Aucune fuite de diesel détectée autour du navire

Cela fait une semaine que le bateau de pêche taïwanais, le Yu Feng, est prisonnier des récifs sur l'île du Sud, au large de St-Brandon. En effet, parti pour une campagne de pêche en haute mer le 3 décembre, avec à son bord 28 membres d'équipage, le Yu Feng s'est retrouvé en difficulté en mer. Cependant, selon les autorités, aucune fuite d'huile et de diesel n'a été détectée autour du bateau qui contient 7 tonnes d'huile et 70 tonnes de diesel dans ses réservoirs.

Un Incident Command Post de la National Coast Guard (NCG) sur l'île du Sud permet de surveiller le bateau ainsi que la possibilité d'une éventuelle fuite d'hydrocarbures. Des équipements antipollution, notamment des absorbent boom/pads sont déjà sur place. Comme première mesure préventive en cas de déversement d'huile en mer, la NCG a installé environ 60 mètres de booms à proximité de l'île du Sud. Selon les observations de la NCG, le Yu Feng est dans une position stable.

Lundi, les 20 membres de l'équipage ont été secourus par les membres de la NCG postés à St-Brandon, et ramenés à terre par la FV Frégate, de la compagnie Raphaël Fishing. Et c'est à bord du CGS Barracuda que l'équipage, composé de Philippins et d'Indonésiens, est rentré à Port-Louis samedi. Dans une déclaration à la presse, le SP Veerasamy a fait ressortir que, le 5 décembre, la NCG a tenté en vain d'entrer en communication avec le capitaine du bateau taïwanais.

Une enquête policière a été ouverte. Le capitaine et son adjoint seront interrogés afin de connaître les circonstances du naufrage. Si après l'évacuation, le pompage de diesel et le renflouage du Yu Feng devront être la priorité des autorités, toutefois, la grande question que l'on se pose est de savoir qui sera chargé de ces opérations, car non seulement le propriétaire a résilié le contrat du représentant local, mais c'est aussi le cas de l'assureur du bateau de pêche.