Sénégal: Pudc, Puma, Promovilles - Amadou Ba note des réalisations tangibles

En déplacement à l'Assemblée nationale ce 12 décembre 2022 pour sa " Déclaration de politique générale ", le Premier ministre Amadou Ba a loué les réalisations du Pudc, du Puma et de Promovilles.

"Les premiers succès du Pse se sont matérialisés par des réalisations tangibles. Assurément, les infrastructures économiques de notre pays ont été fortement consolidées, grâce à la mise en œuvre des grands projets du Chef de l'État Macky Sall, notamment les programmes d'équité territoriale ", a déclaré M. Ba.

Il a relevé que le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), avec ses 4 volets : allègement des travaux des femmes, hydraulique rurale, pistes rurales et électrification rurale, a été conçu en 2015 en vue d'éradiquer la pauvreté et les inégalités.

"Ses performances en ont fait un modèle dans la sous-région. Il a bénéficié de financements à hauteur de 220 milliards de francs ", a indiqué le chef du gouvernement. Le Promovilles, explique-t-il, comportant trois volets : voirie urbaine, assainissement et éclairage public a été lancé en 2016, il a eu des résultats satisfaisants en termes de développement des 17 infrastructures, d'aménagement et d'appui aux collectivités territoriales et a bénéficié d'une enveloppe financière globale de 151 milliards de francs.

"Le Puma qui intervient en zone frontalière pour satisfaire les attentes légitimes des populations, lancé en octobre 2016 sur financement interne de l'Etat, vise l'équité territoriale par la modernisation des axes et territoires frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces zones. Son bilan est satisfaisant avec une mobilisation de ressources internes de 15 milliards dans les volets : santé, hydraulique, éducation, désenclavement, et agriculture ", a confié Amadou Ba. Il a affirmé que ces programmes ont permis de moderniser et d'étendre les voies de communication.

Il a souligné que les réseaux routiers et autoroutiers ont été densifiés. "Ainsi, l'autoroute Ila-Touba, les routes du sud, du Dandé Mayo, le pont Nelson Mandela de Foundiougne, celui de Marsassoum et les 18 autoponts de Dakar constituent de véritables leviers économiques pour ces zones à fort potentiel. Par ailleurs, 6673 kilomètres de pistes rurales ont été réalisées pour désenclaver les territoires de l'intérieur.

Le Train express régional Dakar-Diamniadio fait le bonheur quotidien des populations de Dakar et de ses environs. La finalisation du dossier de l'autoroute du nord est en cours, en même temps que l'exécution de celle de Mbour-Fatick-Kaolack ", a ajouté le Premier ministre. Il a expliqué que le développement et la restructuration du réseau électrique a permis d'atteindre un taux d'électrification au niveau national de 80% en 2022. Quant au taux d'électrification rural, Amadou Ba renseigne qu'il est passé de 27 à 58%.