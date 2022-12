Madagascar: GOLF - Championnat de Madagascar - Hanitra Ratsimbazafy et Mathéo Douessy triomphent

Le championnat de Madagascar de golf pour les amateurs a pris fin hier au Rova d'Andakana. Hanitra Ratsimbazafy et Mathéo Douessi sont les champions pour cette année.

Organiser un bon cham-pionnat de Madagascar. La Fédération malgache de golf a réussi son pari en réunissant les pros et les amateurs, les jeunes et les moins jeunes, les dames et les hommes.

Pour cette année 2022, le titre a changé de main et c'est le retour au premier plan de Hanitra Ratsimbazafy dans la catégorie amateur dames. Après avoir perdu son titre de championne en 2021, cette année 2022 a été une année d'opération de reconquête et c'est une mission réussie. Elle a su montrer une régularité exemplaire. Elle a totalisé un cumul de 234 en trois jours (78, 78, 78). Durant les trois jours de compétition, malgré la menace de ses deux poursuivantes directes, ses expériences la mettent sur la place d'intouchable cette année.

Dans la catégorie amateur masculine, la persé-vérance et la patience de Mathéo Douessy ont fini par payer. En 2020, il a échoué de peu face à son éternel rival dans cette discipline, le persévérant et le perfectionniste Karl Bertil Akesson. Cette année 2022, le persévérant Mathéo Douessy a réussi son coup.

Valeur sûre

Ce dernier a sorti le grand jeu dès le premier jour et montré qu'il est et sera la valeur sûre du golf à Mada-gascar. Le jeune homme, très complice avec son caddie n'a pas oublié de remercier ce dernier, ses parents et tous ceux qui ont œuvré pour le développement et l'essor du golf à Madagascar.

Durant ce championnat 2022, les amateurs du golf à Andakana ont constaté la performance réalisée par le jeune Romain Gagneux. Beaucoup de connaisseurs de cette discipline le considèrent comme une étoile montante du golf malgache malgré son jeune âge.

Résultats partiels

Première série hommes :

1- Mathéo Douessy

2- Kim Dowoo

3- Akesson Bertil Karl

4- Luc Ratsimbazafy

5- Ny Ony Rakotonavay

6- Amir Vasta

Première série dames :

1- Hanitra Ratsimbazafy

2- Stallone Rocio Razafin-drafara

3- Emerentienne Rasoanirina

4- Monique Noyon

5- Tantely Douessy

6- Christiane Ravon

Juniors :

1- Romain Gagneux

2- Jonathan Ramarolahy

3- Mattéo Rakotofiringa

4- Aymeric Gagneux

5- Lucas Andy Rasoanaivo

6- Clovis Gagneux