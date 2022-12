Afrique: Karaté - Championnat d'Afrique - Résultat encourageant et prometteur pour Madagascar

Les karatékas malgaches finissent à la 14e place sur les 22 nations engagées aux sommets continentaux de Durban.

Une semaine s'est écoulée après la fin de la 21e édition du Championnat d'Afrique seniors de karaté jumelée avec la 13e édition chez les juniors et la 5e chez les cadets du 28 novembre au 4 décembre 2022 à Durban en Afrique du Sud. Le clan malgache affiche sa satisfaction par rapport au résultat et ça s'annonce de bon augure pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien à domicile en 2023.

Madagascar a été classé 14e en remportant deux médailles de bronze au même rang que la Guinée et la Côte d'Ivoire. La première place a été remportée par l'Egypte avec 32 médailles dont 19 en or, 5 en argent et 8 en bronze. La deuxième place est revenue au Maroc avec 9 or et la troisième place est occupée par l'Algérie avec 15 médailles, dont 5 d'or, 6 d'argent et 4 de bronze. La Tunisie échoue au pied du podium avec 11 médailles dont 3 d'or, 3 d'argent et 5 de bronze. Une fois de plus, les pays de l'Afrique du Nord dominaient le karaté continental. Plus de 400 athlètes de 22 pays africains ont participé à ces sommets continentaux organisés par l'Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK).

Reconnaissance

Ils étaient 9 karatékas à défendre les couleurs malgaches en terre sud-africaine. Manda Andrianaho chez les cadets garçons a offert la première médaille malgache du championnat. Il est monté sur la troisième marche du podium avec l'Egyptien, Wafa Zeaneldin. La seconde médaille de bronze était l'œuvre de Fabio Lee Rabemanantsoa dans le kata catégorie junior garçon.

Ornellah Andrianivoh, cadette de moins de 54 kg, finit 5ème en kumité et même performance pour Patrick Rijaharitiana, senior +de 75 kg. Le capitaine Mamy Patrick se trouve à la 9e place de sa catégorie. " Les résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine et d'une préparation intense et sérieuse des karatékas et de la fédération ", a fait savoir Solofo Andrianavomanana, président de la fédération du karaté-do de Madagascar.

Sur place, l'entraîneur national Felana Ainamampionona a reçu un certificat coach kumite et kata. La délégation dirigée par le président de la fédération Solofonirina Barijaona Andrianavomanana était la délégation officielle pour Madagascar. Cette dernière est l'instance nationale formelle reconnue par la fédération internationale jusqu'à preuve du contraire.