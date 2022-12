Maroc: Pour la presse indienne, les Lions de l'Atlas, porte-étendards des pays du Sud

La sélection marocaine de football a marqué l'histoire de la Coupe du monde après avoir éliminé plusieurs grands noms du football mondial, ont indiqué des journaux indiens.

En devançant les poids lourds mondiaux du ballon rond, le Maroc est devenu le premier pays arabe et africain à se qualifier pour les demi-finales et à aller aussi loin dans l'histoire de la compétition planétaire, écrit le journal à grand tirage, "The Indian Express".

"L'incroyable performance du Maroc dans la Coupe du monde de football est hautement significative en ce sens qu'elle reflète la montée en puissance sportive des pays du Sud ", fait observer le quotidien, au lendemain de la qualification du Onze national pour le carré d'or.

"En fait, le Sud a les capacités de tenir tête au Nord. C'est exactement ce que les Lions de l'Atlas ont prouvé sur le terrain", se réjouit l'auteur de l'article.

La performance des Lions de l'Atlas dans le Qatar-2022 n'a rien de moins qu'un conte de fées car ils sont restés invaincus, même en phase de groupes. Un exploit que des géants du football de la trempe de l'Argentine, le Brésil, l'Espagne et la France n'ont pas pu réaliser. Cela en dit long sur la capacité de l'équipe marocaine qui semble avoir le bon dosage de talents et d'expérience de gagner le reste des matches, souligne le média.

Pour sa part, le "Hindustan Times" sous le titre "Le Maroc crée l'histoire", indique que les Lions de l'Atlas "font aujourd'hui la fierté du Maroc, de l'Afrique et du monde arabe, sous la direction de Walid Regragui qui a envoyé un fort message selon lequel les entraîneurs africains peuvent se défendre à un niveau aussi élevé".

Le journal fait observer aussi que cette équipe a forgé une belle connexion entre les Marocains du monde entier. Ceux évoluant dans le championnat national et leurs coéquipiers qui rayonnent au sein des meilleurs clubs européens.

A la faveur de la performance des Marocains, certains paramètres du football risquent de changer à jamais. Le Maroc, note le quotidien, a montré dans cette compétition que la possession n'est pas tout dans le football international.

Le Maroc qui croisera le fer avec la France en demi-finale pourrait rivaliser avec l'Argentine en finale. Imaginez quelle serait l'ambiance s'ils se rencontraient en finale. Improbable? Ces jeunes marocains ont montré que les grands noms ne signifient rien pour eux, affirme la publication.

Ils ont dit

"L'histoire du continent", "la chair de poule", "une victoire sensationnelle"... De nombreuses figures du football mondial ont salué samedi la qualification du Maroc pour les demi-finales du Mondial-2022 de football, en devenant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré.

Confédération africaine de football (CAF, sur Twitter):

"L'histoire du Continent ! Le Maroc devient le premier pays africain à arriver en demi-finales de la Coupe du monde! Quel accomplissement pour les Lions de l'Atlas."

Mehdi Benatia (Ancien défenseur international marocain, consultant sur beIN Sports):

"Je suis un grand frère, j'ai eu la chance de côtoyer (les joueurs marocains) quand ils étaient tout jeunes, je les ai vu arriver et voir aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire... Je suis au stade et je n'y crois pas, j'ai l'impression qu'on va me réveiller. C'est incroyable, on est en demi-finale de la Coupe du monde, je n'arrive même pas à y croire, j'ai la chair de poule... C'est incroyable, un grand respect pour ce qu'ils font. Les mecs ont tout donné. On ne sait pas contre qui on jouera en demi-finale mais au point où on en est, s'il faut mettre un gardien de but dans le champ, on le fera. Je suis sûr qu'ils vont répondre présent, leur état d'esprit est incroyable."

Didier Drogba (Ancien attaquant international ivoirien, sur Twitter):

"Ça y est, ils l'ont fait !!!! Bravo le Maroc pour cet exploit. Vive l'Afrique! Walid Regragui, frère (je) suis trop content pour toi."

Gary Lineker (Ancien attaquant international anglais, sur Twitter):

"Wow, une victoire sensationnelle pour le Maroc. Audacieux, fougueux, organisé, calme et méritant. La première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde. Bien joué."