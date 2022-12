Soudan: Dr. Jibril ouvre la réunion du Conseil de l'Unité Economique Arabe

Khartoum — Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, Dr. Jibril Ibrahim, a ouvert aujourd'hui à la Salle de l'Amitié à Khartoum les réunions du Conseil de l'Unité Economique Arabe, la 114e session ordinaire qui se déroule sous le slogan "Vers une coopération plus étroite pour la durabilité de la sécurité alimentaire Arabe," qui continuera jusqu'à Jeudi prochain, sous les auspices du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Général Abdel Fattah Al-Burhan, et avec la participation des fédérations Arabes spécialisées, les ambassadeurs des États membres du Conseil, les walis (gouverneurs), les ministres et les sous-secrétaires des ministères.

Le Ministre des Finances a dit que la réunion du Conseil prend place dans une circonstance économique exceptionnelle, en raison de la pandémie de coronavirus, de la perturbation des paniers d'approvisionnement alimentaire, de l'augmentation du chômage et du ralentissement des taux de croissance, ce qui nécessite un effort commun et une solidarité pour y faire face et réduire ses effets, et que nous, en tant que Conseil, devons mobiliser les énergies du secteur privé pour profiter les opportunités et les capacités disponibles, et que la solution réside dans le travail d'équipe, saluant la participation active des fédérations Arabes spécialisées aux réunions.

Il a appelé les membres du Conseil et les pays Arabes à investir au Soudan et à saisir les opportunités dans les domaines de l'agriculture, le bétail, la fabrication agricole et l'infrastructure, en particulier que la réunion du sommet arabe en Algérie, dans lequel la Ligue arabe a adopté l'initiative du Soudan sur la sécurité alimentaire, soulignant la pleine disposition du Soudan à recevoir les investisseurs et à lever tous les obstacles et les transformer en opportunités profitables.

Le Ministre a également appelé les pays Arabes à investir dans les domaines de l'électricité au Soudan.

Le ministre des Finances a déclaré que le changement climatique a des effets négatifs que personne ne nie, et que ce changement climatique a causé des pertes de vies et de propriétés, et que la cause de cela est les pays industrialisés, et que nous devons obtenir une compensation équitable pour les dommages causés à notre pays de cette pollution, et notre conseil doit jouer un rôle dans ce domaine.

Dr Jibril a salué le retour de la Libye au sein du Conseil, appelant le reste des pays Arabes à rejoindre le Conseil et à élargir sa qualité de membre, louant la tendance de l'Irak à restaurer son adhésion, espérant que cela se produira avant la fin des réunions actuelles.

Le ministre a conclu son discours en évoquant les activités de la Coupe du Monde au Qatar, dont il a salué la bonne organisation et félicité le Maroc pour sa qualification en demi-finale.