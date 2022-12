Algérie: Air Algérie - Deux nouvelles filiales seront créées en 2023 et 2024

ALGER — Deux nouvelles filiales d'Air Algérie seront créées, la première en juillet 2023 et la seconde en 2024, a indiqué lundi le DG de la compagnie aérienne nationale, Yacine Benslimane.

Il s'agit de la création de la filiale maintenance en juillet 2023, suivie par la création de la filiale Handling (manutention), spécialisée dans l'assistance aux aéronefs, prévue en 2024, a déclaré M. Benslimane dans un entretien à l'APS.

La filialisation de ces deux activités entre dans le cadre d'un projet de restructuration "très vaste" de la compagnie et qui touchera plusieurs volets, a expliqué le responsable, rappelant qu'à ce jour deux filiales ont été déjà créées, à savoir la filiale catering et la filiale cargo.

Les deux nouvelles filiales "peuvent attirer l'attention de partenaires internationaux à venir investir dans ces domaines et apporter plus de technicité et de savoir faire, mais aussi améliorer notre réseau", a fait savoir le responsable.

M.Benslimane a révélé que les prémices de la filiale maintenance sont déjà palpables, avec la signature d'un contrat avec un client international, à savoir la compagnie française ASL, ayant sollicité les services d'Air Algérie. "C'est la première compagnie européenne assistée par la compagnie nationale", s'est-il réjoui, soulignant qu'Air Algérie détenait un portefeuille de clients potentiels sur le marché africain qui peuvent être pris en charge et "qui seront démarchés".

Quant à la structure Handling, Air Algérie a pu "séduire" des compagnies françaises sur le marché local, notamment sur les villes de Sétif et Béjaïa, et les pourparlers sont en cours avec d'autres compagnies, a fait savoir le responsable.

Concernant l'activité cargo, M. Benslimane a noté qu'en plus d'un avion cargo dédié au transport de marchandises, les soutes des appareils d'Air Algérie "sont ouvertes à tous les opérateurs pour utiliser ses vols quotidiens vers les destinations internationales". Ce qui leur permettrait de transporter des marchandises, notamment les denrées périssables, rapidement et en sécurité, et d'avoir accès très rapidement à des marchés en Europe, en extrême Orient ou en Amérique du nord.

Autre chantier investi récemment par la compagnie, celui de la réhabilitation du matériel GSE au niveau des aéroports algériens, a-t-il souligné, évoquant le lancement d'un programme de réparation et de rénovation au niveau des escales tels que Djanet, Tamanrasset, et bientôt Illizi, Adrar, Oran et Alger. D'autres escales seront traitées au fur et à mesure.

Ce programme a permis, selon lui, "de remettre en marche du matériel tout en économisant des dépenses importantes et inutiles, grâce à la compétence de la main d'œuvre locale d'Air Algérie".

Insistant sur la nécessité d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République en la matière, le responsable a mis l'accent sur la digitalisation de la compagnie à travers, notamment, la mise en place de la nouvelle application Mobile d'Air Algérie, offrant, depuis peu, la possibilité de réserver ou d'acheter un billet mais aussi la possibilité aux consommateurs d'obtenir leurs cartes d'embarquement en s'enregistrant en ligne, et même de choisir leur siège.

Même si la vente en ligne des billets "reste timide et représente entre 20 et 25% des ventes, ce chiffre tend à augmenter quotidiennement", se réjouit encore M. Benslimane, en souhaitant de voir le consommateur algérien s'ouvrir de plus en plus sur ce mode de paiement.

Le déplafonnement des montants des transactions permises par certaines cartes bancaires peut permettre d'accélérer cette transition et permettre aux clients de la compagnie d'accéder à des billets dont le prix dépasse certains seuils, a-t-il expliqué.

Toujours dans le cadre de la digitalisation, certaines agences pilotes au niveau d'Alger vont proposer dans les jours qui viennent des guichets dédiés aux clients ayant déjà effectué leur réservation en ligne pour qu'ils puissent venir juste payer leur billet. Cette opération s'étendra progressivement à d'autres agences à travers le pays, a indiqué, en outre, M. Benslimane.