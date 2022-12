Ile Maurice: Coincé entre un véhicule et un mur | Manish Aubeelock - "Je crains pour ma vie et celle de ma famille"

Le village de Petite-Retraite aurait pu, samedi, être le théâtre d'un drame. C'est au poste de police de Brisée-Verdière que Manish Aubeelock a fait une déposition qu'un camionneur aurait tenté de le tuer en fonçant sur lui avec son véhicule. La police a arrêté le camionneur, qui a passé la nuit en détention et sera présenté au tribunal de Flacq aujourd'hui pour sa mise en accusation provisoire.

Ce père de famille d'une fille de huit ans et d'un fils de cinq ans qui, plus de 24 heures après, ressent encore des douleurs aux genoux et aux mains, raconte : "J'allais travailler; je suis agent de sécurité au port. Je suis sorti de chez moi un peu plus tôt et j'ai vu le camion d'un voisin qui venait dans ma direction. Je me suis mis sur le côté. Mais, le camion a changé de direction et a foncé sur moi. Je me suis retrouvé coincé contre le mur. J'ai alors crié pour attirer l'attention du chauffeur."

Ce dernier aurait fait comprendre à Manish Aubeelock qu'il allait amorcer un virage, raison pour laquelle il avait pris cette direction. Manish Aubeelock lui aurait demandé s'il l'avait vu mais le voisin l'aurait menacé. "Nous avons des images des caméras pour certifier mes dires sur cette agression. Je ne veux plus rester sagement assis chez moi car j'ai peur pour la sécurité de mes proches et de ma famille. On se sent menacés."

Manish Aubeelock confie que ses proches et la famille du voisin, qui habitent tous dans la même cour, ont souvent eu des prises de bec ces dernières années concernant une évacuation d'eau, un barrage et des ordures, entre autres. Il explique aussi ce qui a été la goutte de trop : "Mon frère venait de faire repeindre sa voiture et le voisin a également repeint son camion chez lui. Des gouttes de peinture poussées par le vent sont venues se poser sur la voiture fraîchement peinte de mon frère." Une déposition a été faite, une enquête a eu lieu mais ils n'ont pas eu de retours.