Afrique Centrale: Tournoi de l'Uniffac - Le Congo a son destin en main

Vainqueurs des Fauves du Bas Oubangui sur un score de 3-1, le 11 décembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, les Diables rouges de moins de 20 ans n'ont besoin que d'un point lors de la dernière journée pour valider leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

C'est tout l'enjeu du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac) qui se dispute du 8 au 14 décembre à Brazzaville, mettant aux prises quatre sélections, notamment les Lionceaux indomptables du Cameroun, les Fauves du Bas-Oubangui, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Diables rouges du Congo. Au terme des matches disputés pour le compte de la deuxième journée, le Congo a fait 80% du travail en assurant seul la tête de la compétition qui se joue sous forme d'un mini championnat avec quatre points.

Tenus en échec par le Cameroun, les Diables rouges n'avaient pas d'autres choix que d'emporter le match face aux leaders de la première journée. Les choses se sont passées parfaitement pour César Oyeli Nguesso. Pour son premier match sous les couleurs des Diables rouges, il a ouvert le score à la 2e min avant que Boris Gbenou n'égalise à la 4e. Très inspiré, César Oyeli Nguesso a délivré une passe décisive pour le deuxième but inscrit par Déo Gracias Bassinga, à la 45e min+2. Puis dans les ultimes minutes du temps additionnel, Josna Loulendo a scellé le sort de la rencontre. Le Congo compte quatre points avec une différence de buts de +2. " Si nous pouvons jouer trois ou quatre matches avec ce rythme, je suis sûr que je verrai sur le terrain le niveau que je veux. C'est déjà un embryon de ce que je veux, parce que j'ai mis l'accent sur le pressing et la rigueur. Et les enfants se sont adaptés. Il nous reste la concentration pour que la qualification ne nous échappe pas ", a commenté Marie Joseph Madienguela, le sélectionneur des Diables rouges de moins de 20 ans.

Le Congo jouera un match aux allures d'une finale le 14 décembre à 18 heures face aux Léopards de la RDC qui ont fait jeu égal 1-1 face au Cameroun, se relançant aussi dans la course après leur première défaite face à la Centrafrique. Bil Nsongo avait ouvert le score avant la mi-temps. Horso Muaku Malanga remettait les deux équipes à égalité après la pause. La RDC doit à tout prix battre le Congo pour espérer se qualifier à la phase finale.

Michel Sinda Dinzey, le sélectionneur des Léopards, y croit. Dans cette compétition, toutes les équipes peuvent espérer se qualifier à l'issue de la dernière journée. Troisième avec deux points, le Cameroun peut le faire en battant la République centrafricaine (RCA). Mais la victoire de la RCA lui mettra à l'abri de tous les dangers. Contre les Léopards, un nul à défaut d'une victoire sera suffisant pour les Diables rouges. Il faudra par contre sortir des calculettes en cas de défaite du Congo et d'un match nul entre le Cameroun et la RCA pour départager le Congo, la RCA et la RDC. Les deux premiers de cette compétition seront qualifiés à la phase finale.