Congo-Brazzaville: Gouvernance - La société civile planche sur les droits de l'homme

Pour célébrer le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a organisé, le 10 décembre, à Brazzaville un séminaire de sensibilisation au rôle que les organisations de la société civile doivent jouer pour la promotion et la défense de ces droits.

" La société civile et les organisations non gouvernementales ont intérêt à travailler de sorte à réduire le creuset toujours saisissant qui sépare encore les nobles principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la réalité sociale ", a déclaré Germain Céphas Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.

Il a appelé les acteurs et militants des associations de promotion et de défense des droits de l'homme à plus d'efforts, d'ardeur et de combativité dans cette lutte qui se veut perpétuelle. Selon Germain Céphas Ewangui, il faut promouvoir le dialogue entre le gouvernement et la société civile comme mécanisme permettant à celle-ci de faire entendre sa voix, ses préoccupations dans le but de contribuer à l'amélioration des comportements, attitudes et pratiques qui doivent être en harmonie avec les prescrits des droits de l'homme.

Par ailleurs, le séminaire de sensibilisation des organisations de la société civile a été ponctué par une communication de Me Modeste Mbossa, vice-président de la sous-commission des droits de l'homme, droits civils et politiques de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a éclairé la lanterne des représentants de ces organisations sur la Déclaration universelle y compris la partition qu'ils doivent jouer pour relever les défis qui se posent en la matière. Une séance de questions-réponses s'en est suivie pour lever les zones d'ombre sur la thématique des droits tels qu'appliqués au Congo.