Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Le CAD sensibilise les Congolais par un concert de Slam

Le Centre d'action pour le développement (CAD) a célébré, le 10 décembre, aux ateliers Slam la Journée internationale des droits de l'homme, autour d'un concert qui a permis aux participants de découvrir sa quintessence.

Durant le déroulement du concert, tous les textes clamés ont déploré les différentes formes de violations des droits de l'homme. Comme ils savent le faire, les artistes retenus pour la circonstance (Fann Attiki, Hardy Style, Master Ciel et Guer2Mo) ont tenu le public en haleine, à travers la profondeur de leurs textes. Ces "Voix des sans voix " ont peint les injustices que rencontrent certains citoyens.

Devant un public émouvant et interactif, ils ont plaidé, en français et en langues locales, pour le respect des droits de l'homme, véhiculant, par la même occasion, un message d'unité afin de faire taire la discrimination dans toutes ses formes.

Pour sa part, le directeur exécutif du CAD, Trésor Nzila, a retracé l'historique de la date de la déclaration universelle des droits de l'homme et de son contenu. Selon lui, l'art n'est ni un amusement ni un divertissement mais une forme de sensibilisation. " Nous pensons que l'art est une nouvelle forme de sensibilisation et de plaidoyer, voilà pourquoi nous continuons à associer les artistes dans nos actions. J'espère que les textes qui sont déclamés ce soir vont tenter de résoudre certains problèmes. La question des droits humains demeure préoccupante. On ne gouverne pas un peuple par défis ", a indiqué Trésor Nzila.

Créé le 27 février 2021 à Brazzaville, le CAD est une organisation non gouvernementale établie en République du Congo, non violente et sans but lucratif, indépendante de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Il vise, entre autres, la promotion, la valorisation et appuie le développement socioéconomique. Notons que la Journée des droits de l'homme est célébrée par la communauté internationale chaque année, le 10 décembre, en souvenir du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette journée a été célébrée sur le thème " Dignité, liberté et justice pour tous ".