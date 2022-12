Congo-Brazzaville: Tourisme - Lydie Pongault en faveur de la promotion du tourisme local

La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, a récemment pris part à la conférence mondiale du tourisme à Kota Kinabalu (Sabah) en Malaisie. Elle a rencontré la secrétaire générale malaisienne, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Datuk Hajah Saraya Arbi, qui a évoqué la perspective d'une fructueuse coopération dans le domaine du tourisme avec le Congo.

L'opportunité qui s'offre aux deux pays permettra d'entamer un processus d'une collaboration plus élargie dans le secteur du tourisme, prioritaire dans la politique nationale du Congo. La conférence qui s'est tenue sur le thème " Le tourisme réinventé " était un moment de réflexion sur le futur, les challenges et les défis du tourisme qui détermineront sa résilience contre de potentielles crises majeures.

Même si le processus de développement du tourisme n'est qu'à ses débuts au Congo, la ministre a relevé que sa participation à cette conférence mondiale lui a permis de découvrir les potentialités de la Malaisie en matière touristique et d'envisager avec ce pays une collaboration visant à promouvoir la destination Congo. Elle a saisi cette occasion pour indiquer tout l'intérêt qu'elle accorde à la plateforme touristique mondiale et sa satisfaction de l'attention particulière que l'Organisation mondiale du tourisme et le gouvernement malaisien ont eu à l'égard du Congo en l'invitant à cette conférence.

Par ailleurs, les débats portés sur la promotion du tourisme local, l'éveil de la tension sur la culture du terroir et la réduction au maximum de l'impact négatif du tourisme sur l'environnement ont mis en lumière les mécanismes et la stratégie qui peuvent contribuer au développement du tourisme dans un pays. Il est à noter qu'une forte collaboration entre l'Etat, les collectivités locales et le secteur privé, une politique de formation aux métiers touristiques implémentée dans le système éducatif national, avec des spécialisations pour former les employés et les experts locaux en la matière, permet de bâtir une politique touristique durable.

Aussi l'apport des nouvelles technologies apparaît-il comme une condition essentielle dans le succès d'une destination touristique. L'information appropriée sur le pays de destination, les produits touristiques disponibles, les facilités d'accès aux pays et aux zones touristiques, les facilités administratives en ligne, comme le visa électronique, et l'existence des mécanismes de sécurité garantissant la sureté des touristes font partie des mesures qui permettent à long terme de soutenir durablement l'activité touristique dans un pays.