Congo-Kinshasa: Discours sur l'état de la nation - Félix Tshisekedi confirme la tenue des élections en 2023

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé, le 10 décembre, au Palais du peuple son discours sur l'état de la Nation, conformément aux prescrits de l'article 77 de la Constitution qui stipule : "Il prononce, une fois l'an, devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, un discours sur l'état de la nation."

L'exercice oratoire est un devoir de redevabilité du chef de l'Etat envers son peuple à qui il s'adresse à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès, en présence de toutes les forces vives de la nation et des membres du corps diplomatique accrédités dans le pays.

Félix Tshisekedi, dans son discours bilan, a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale, notamment les efforts pour la restauration de la paix et la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, l'éducation, la lutte contre la corruption, la promotion de la femme, la couverture santé universelle, l'entrepreneuriat des jeunes, l'économie, la mobilisation des recettes publiques, les élections, le rajeunissement de l'administration publique..

"Force est de constater que la situation va nettement mieux et que nous sommes en droit d'espérer pour 2023 - année principalement électorale - que les indicateurs qui sont au vert iront en s'améliorant ", a déclaré le président de la République, qui s'est félicité de l'équilibre économique dont jouit actuellement le pays. " Notre économie affiche une résilience face aux chocs exogènes liés notamment au conflit russo-ukrainien ", a-t-il indiqué, tout en saluant les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre la corruption à travers les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs concernés.

Rappelant les circonstances qui prévalent dans le pays lors de la tenue de ce grand oral, il a demandé à l'assistance d'observer un moment de recueillement en mémoire des compatriotes décédés et déplacés de leur milieu de vie, suite à l'agression lâche perpétrée par le Rwanda sur le territoire national via le M23 qu'il ne cesse de décrier, déplorant l'indifférence de la communauté internationale face à cette tragédie humanitaire. Pour Félix Tshisekedi, il n'y a plus à se voiler la face.

La République démocratique du Congo est bel et bien victime de l'agression du Rwanda. (... ) " Notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste du M23 - avec pour conséquence directe un drame humanitaire qui expose des millions de nos compatriotes à une situation d'errance et de précarité ", a-t-il déclaré, avant d'inviter ses compatriotes à vivre cette situation de manière stoïque tout en maintenant la flamme de l'espoir. " Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons la surmonter la tête haute ", a-t-il dit.

Attendu sur le volet électoral, le chef de l'Etat a rassuré les esprits quant à la tenue des élections générales en 2023, et particulièrement le scrutin présidentiel. " L'année 2023 sera essentiellement électorale, avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux, sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante, le 26 novembre 2022 ", a-t-il confirmé. Dans la foulée, il a lancé un appel solennel à toutes les parties prenantes pour s'impliquer, de manière active, positive et constructive, dans ce processus électoral. Parlant de la distribution de la justice, il a insisté, d'une part, " sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice " et, d'autre part, " sur l'observance rigoureuse des critères légaux dans le choix des animateurs de la justice ".