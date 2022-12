Afrique Australe: L'Angola et la Namibie abordent le trafic des êtres humains

Ondjiva — L'Angola et la Namibie abordent, à partir lundi, dans la ville angolaise d'Ondjiva, province angolaise de Cunene le "cadre juridique des instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains" et "les principales différences entre la traite et le trafic".

"Le cadre juridique de l'Angola sur la traite des êtres humains et la discussion des cas", "l'enquête et les procès à Cunene à ce jour", ainsi que "le cadre juridique namibien sur la traite des êtres humains" sont, entre autres, des sujets débattus dans le forum frontalier sur le flux migratoire qui, pendant deux jours, se déroule à Cunene.

S'adressant à la presse en marge de l'événement, la secrétaire d'État aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Celeste Januário, a estimé qu'il était important de renforcer la coopération et le partenariat avec la Namibie, pour la réduction du crime organisé, afin d'empêcher que la frontière commune serve de relais au trafic.

D'autre part, elle a indiqué que cette année, neuf victimes de la traite nationale et internationale, principalement des filles, ont été enregistrées, au moment où l'on célèbre le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Selon la dirigeante, depuis 2014, l'Angola dispose d'une commission et d'une base de données des cas de traite, avec un record de 140 cas, dont 25% ont déjà été jugés.

A cette occasion, le vice-ministre namibien des affaires intérieures, de la migration, de la sécurité et de la protection, Daniel Kashikola, a souligné les liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Angola et la Namibie, depuis la période de la lutte de libération.

Il a mentionné que les liens culturels font que les populations des deux pays circulent librement à travers la frontière commune, une situation dont peuvent profiter les criminels pour pratiquer la traite.

L'Angola borde la Namibie au sud, s'étendant sur 1.376 kilomètres de long. A travers la province de Cunene, 460 kilomètres de frontière sont partagés, dont 340 terrestres et 120 fluviaux.