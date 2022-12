Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Le BCNDH initie le "dialogue entre juges" pour lutter contre l'impunité dans les zones affectées par les tensions armées

Le Bureau conjoint des Nations-Unies aux droits de l'homme (BCNDH) de la MONUSCO au Sud-Kivu a appuyé le lancement ce lundi 12 décembre à Bukavu, d'un " dialogue entre juges " centré sur le pouvoir judiciaire face aux défis de la lutte contre l'impunité dans un environnement de conflits armés.

Cet atelier dialogue des juges et magistrats organisé par la cour d'appel du Sud-Kivu avec l'appui du BCNUDH, vise à faciliter le dialogue entre les magistrats civils et militaires afin d'aplanir les divergences et adopter des recommandations pour améliorer le service judiciaire rendu aux justiciables dans le respect et la protection des droits de l'homme.

" A l'Est de la RDC, y a beaucoup de conflits armés qui engendrent beaucoup de victimes. Quelquefois, lorsque ces exactions sont commises, on ne sait pas atteindre les auteurs. Ces auteurs restent impunis, parfois ils changent de milieux. C'est tous ces défis-là autour desquels nous dévons réfléchir pour voir à la longue qu'est-ce qu'on doit faire ", a déclaré le président à la cour d'appel du Sud-Kivu, Antoine Kanku Kingombe.

Ce dialogue entre juges est un espace de débats juridiques pour aussi renforcer la protection des droits de l'homme.

" C'est un cadre de débats et d'échanges pour tous les acteurs de la scène juridique parce que nous avons constaté que la justice a beaucoup été décriée par la population. C'est pourquoi nous avons mis ce cadre en place pour que nous puissions nous regarder en face et nous dire des vérités sur ce qui va et ne va pas ", a poursuivi le président de la cour d'appel du Sud-Kivu

Cette activité de deux jours, organisée par le BCNUDH, va s'étendre sur l'ensemble de la RDC, à en croire ses responsables.