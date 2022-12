Ile Maurice: Résultats du PSAC - Les raisons de la meilleure performance de 2022

Le 9 décembre, 19 479 élèves ont reçu leurs résultats du "Primary School Achievement Certificate" (PSAC). La cuvée 2021-2022 affiche 80,8 % de réussite, contre 78 % en 2020-2021 et 77,4 % en 2019 pour Maurice. D'ailleurs, une meilleure performance est également notée pour l'ensemble des matières. À quoi est-ce dû ? L'extension du calendrier scolaire aura-t-elle porté ses fruits ?

Cette année, le PSAC affiche une hausse de 2,8 % du taux de réussite pour Maurice. En effet, pour la présente cuvée, 80,8 % des candidats ont brillé à ces examens de fin d'études primaires contre 78 % d'élèves mauriciens en 2020-2021. Comme à l'accoutumée, les filles affichent une meilleure performance que les garçons, à raison de 85,3 % contre 76,10 % pour l'édition de 2022. Quant aux examens de l'an dernier, ces taux étaient de 83,1 % de réussite chez les filles et de 72,8 % chez les garçons à Maurice. Une amélioration est également notée au niveau des performances par matière. Ainsi, la majorité d'entre elles comptabilise une réussite supérieure à 80 %, sauf en sciences, où ce taux frôle les 79,7 %.

À quoi doit-on ces progressions ? Pour Vishal Baujeet, président du Government Teachers Union (GTU), le PSAC - projet mis en place depuis quelques années en remplacement au (CPE) - fait désormais ses preuves. "Exceptionnellement pour cette année-ci, et ce, avec la situation pandémique et l'extension du calendrier scolaire, les élèves ont adhéré à plus de pratique et ont eu plus d'encadrement des enseignants. Avec la révision et le travail assidu, les candidats sont restés connectés à leurs études", constate-t-il. Le temps a joué en leur faveur en matière de préparation scolaire.

Parallèlement, 2 428 élèves de Grade 5 ont pris part au PSAC. La plupart d'entre eux semblent avoir fourni une belle performance. Comment ? D'après lui, l'examen est une combinaison des Grades 5 et 6. "Le gros travail est effectué en Grade 5. D'une part, ces élèves ont eu plus de temps pour s'y préparer avec la prolongation du calendrier scolaire. Et, d'autre part, il y avait aussi le soutien des parents ayant consenti à ce que leurs enfants prennent part aux examens en avance. Puis, les enseignants ont assuré le suivi des candidats de Grade 5 qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les résultats prouvent qu'ils ont fait le bon choix d'y participer en 2022", explique-t-il.

Quid de l'amélioration des scores par matière alors, qu'habituellement, les mathématiques et les sciences demeuraient la bête noire des élèves ? Pour Vishal Baujeet, la hausse de la performance est liée à plus de pratique et plus de révision. "Le niveau requis a été maintenu. Cela s'est reflété sur les diverses matières", souligne-t-il.

De son côté, un ancien cadre du Mauritius Examinations Syndicate désigne trois facteurs pouvant expliquer une telle amélioration. "Soit les questionnaires étaient plus faciles, soit la correction était plus indulgente, ou les élèves étaient plus intelligents. Maintenant, il faut s'attarder sur l'objectif. Si on veut que tout le monde passe mais que le niveau n'indique pas forcément une intelligence supérieure, à ce moment-là, la conclusion est claire. Il est possible qu'on atteigne les 100 % de réussite à un certain point", déclare-t-il.

Concernant l'amélioration dans les matières, il affirme que, depuis les dernières années, les résultats sont étonnants. "On ne peut s'attendre à ce que les élèves fassent mieux dans de mauvaises circonstances. Toutefois, il y a une perception que les candidats sont plus performants dans ce type de conditions. Cela nous laisse dubitatif. C'est difficile à comprendre", ajoute-t-il.

Quant à Michael Atchia, pédagogue, il indique qu'il faut un certain temps pour que les enseignants forment leurs élèves à ces examens. Or, après quatre ans, les éducateurs peuvent mieux préparer les candidats et les familiariser aux épreuves grâce aux questionnaires des années précédentes. "D'abord, le facteur d'habitude créé avec un examen qui n'est plus nouveau est important. Puis, un pourcentage de réussite de 80 %, indique aussi 20 % d'échec. Ceci s'explique par diverses raisons de l'ordre de l'intelligence, de l'inadaptation au curriculum et d'autres capacités", avance-t-il.

Évoquant l'admission en Grade 7 prévu aujourd'hui dans les collèges catholiques, il met l'accent sur le choix des élèves car ce sont eux qui seront appelés à fréquenter l'établissement secondaire en question et non leurs parents. Michael Atchia mentionne aussi que les matières restent académiques. "Il faut reconnaître les autres capacités et les développer dans les instituts secondaires", recommande-t-il.

Les résultats du NCE attendus le 16 décembre

Après le PSAC, ce sera bientôt au tour des élèves de Grade 9 de prendre connaissance de leurs résultats au National Certificate of Education (NCE). Selon des éducateurs du secondaire, la diffusion est prévue le vendredi 16 décembre. Au total, 17 559 candidats de Maurice, de Rodrigues et d'Agalega ont pris part à ces épreuves nationales. D'après une source du milieu éducatif, après les résultats du NCE, l'enregistrement dans les académies pour passer en Grade 10 pourrait se faire quelques jours après. La date provisoire du 22 décembre est évoquée. Il ressort également des dernières correspondances du ministère de l'Éducation que les élèves qui ne répondent pas aux critères de promotion devront refaire le Grade 9.