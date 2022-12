Ile Maurice: Clarisse Sisters, the ladies in harmony are back

Trois sœurs qui accordent leur voix et leur tempérament. Les Clarisse Sisters lancent leur second album "Fire & Ice" lors d'un concert prévu le jeudi 22 décembre à 20 heures au Caudan Arts Centre.

Incroyable mais vrai. Sept ans sans monter sur une grande scène à Maurice. Mais sept ans à poursuivre leur carrière à l'international, à tourner dans des hôtels. Avec un second album au compteur. C'est l'histoire des Clarisse Sisters, des ladies au coffre plein de trésors. Celui de leur voix en harmonie. Celui de leur parcours aux côtés de stars internationales. Autant de richesses musicales et bien plus encore qu'elles partageront lors d'un unique concert le jeudi 22 décembre à 20 heures au Caudan Arts Centre. Il s'agit de la soirée de lancement de Fire & Ice, le second album des Clarisse Sisters.

"Le Covid nous a permis de finir cet album", confie Véronique Clarisse. Le confinement a favorisé le travail virtuel avec des musiciens mauriciens et britanniques. "En réalité, ce sont des musiciens britanniques parce que les musiciens mauriciens sont sur des titres qui avaient déjà été travaillés pour le premier album."

Véronique Clarisse reprend le fil de l'histoire : pour le premier album, Kaleidoscope, sorti en 2014, cinq chansons, toutes en anglais, avaient été initialement prévues. "Mais cet album avait une thématique très mauricienne et francophone, ces chansons n'y avaient pas leur place. On s'est dit : 'On les garde pour le prochain'." Annick Clarisse poursuit : "Les années sont passées, pas d'inspiration, blocage total... "

Jean-Luc Willequet, le manager du groupe, tient à "apporter sa pierre". Précisant que la "vraie raison", c'est que les chanteuses n'avaient pas le temps. "Elles bossent tout le temps dans les hôtels." Véronique Clarisse ajoute : "Cinq, six fois la semaine." Jean-Luc Willequet reprend : "Le Covid a tout arrêté."

Tout ? Non. Annick Clarisse confie que c'est pendant la pandémie qu'elle a installé un studio à domicile. "J'ai fait mes cadres acoustiques à la main avec de petits matelas." Véronique Clarisse termine la phrase : "On est devenues techniciennes aussi. On ne s'était jamais enregistrées nous-mêmes auparavant, ce qui permet d'économiser." Annick Clarisse en fait de même : "Cela donne plus de temps pour peaufiner, on a moins de pression. On peut être au studio à 20 heures sans que cela ne fasse gling-gling-gling (NdlR, sans qu'il faille débourser des pièces sonnantes et trébuchantes)." Au final, l'album Fire & Ice, qui sera lancé le jeudi 22 décembre, est, selon les artistes, "plus cool, plus travaillé".

Pour les textes, chacune a eu son mot à dire. Écrivant sa chanson toute seule, sans ses sœurs. "Pour ma chanson, j'ai tenu à l'écrire, composer la musique et m'enregistrer moi-même." Intitulée Cloud Nine, elle se nourrit des "rêves prémonitoires où je vois des personnes décédées", dit Annick Clarisse. "J'ai transformé ça en histoire d'amour."

Jean-Luc Willequet ajoute avec le sourire : "Il n'y a plus de Face B, on a fait comme-çi. Cloud Nine est sur la Face B." L'album Fire & Ice se décline en deux plages distinctes. D'abord, une "smooth promenade", suivie d'une "freeway groove". La chanson de Véronique Clarisse aborde le thème universel d'une relation qui n'a pas marché. I wish you well, c'est "quand on finit par bien s'entendre après 17 ans de rupture". Quant à Dominique Clarisse, sa chanson, qui puise aussi de son expérience personnelle, a pour message: "Ne pas s'accrocher à quelqu'un pour être heureux."

Jean-Luc Willequet n'est pas en reste. Il a aussi écrit une chanson, Je ne sais quoi. Elle figure en dernière position parmi les 13 titres de l'album Fire & Ice. "Cela parle de l'image qu'ont les Britanniques de l'élégance de la femme française. Ce qui leur fait dire: 'She has a certain je ne sais quoi'." Une chanson où il s'est aussi amusé avec les mots en français en langue anglaise.

L'aventure Universal Music Pologne

Figurer sur le double CD de l'année 2022 d'Universal Music Pologne. C'est l'une des aventures des Clarisse Sisters. Deux de leurs titres sont sur l'album "Smooth Jazz Cafe". Le principe de la compilation: réunir les singles qui ont le plus cartonné pendant l'année en Pologne, dans le hit-parade du présentateur radio Marek Nedzwiecki. L'animateur inclut aussi des classiques d'artistes très connus dans cette compilation. Pour cette année, on retrouve les Clarisse Sisters dans la même cuvée qu'Art Garfunkel, Brian Adams et Dionne Warwick. Mais aussi Melody Gardot, Barry White ou encore Lionel Ritchie. "Voir notre nom sur le même album que Céline Dion est plus que surréaliste. Nous sommes les seules à avoir deux singles sur cet album", précise Véronique Clarisse. Il s'agit de "Fire & Ice" feat B'Asia et "Butterflies in June", extraits du second album des Clarisse Sisters, "Fire & Ice".

"Le plus beau, c'est de retrouver Lionel Ritchie sur cette compilation, exactement 30 ans après qu'on l'ait rencontré dans les studios de la BBC dans le cadre de l'émission "Top of the Pops". Cela s'est passé avant qu'on ne chante avec Erasure. Par la suite, on a rencontré Gary Barlow (NdlR, membre du groupe Take That) et Robbie Williams."

Tournée en Angleterre

Les Clarisse Sisters rentrent d'une tournée où elles ont eu l'occasion de présenter "Fire & Ice" en Angleterre. Elles y ont notamment défendu les trois singles de l'album, dont la chanson-titre. Pendant l'été dans l'hémisphère nord, elles ont été programmées dans divers lieux, dont le Toulouse Lautrec Jazz Club à Londres. "Cela a même été joué aux États-Unis. C'est juste wow d'entendre une voix américaine annoncer notre chanson." Autre single : "Gravity", "la chanson phare pendant la promo en Angleterre". Ce qui a donné lieu à "une trentaine d'interviews", dont des passages sur les chaînes "BBC London", "BBC Bristol", "BBC Surrey", "BBC Sussex". Mike Read, présentateur de "Top of the Pops", a reçu les Clarisse Sisters. Le troisième single est "Butterflies in June", interprété par Dominique Clarisse.

Nul n'est prophète...

"Nous ne faisons pas une musique populaire. L'impact des Clarisse Sisters, c'est à peu près zéro, dans les couches populaires de la société mauricienne sauf auprès de certaines personnes de notre génération. Elles ont peut-être vu les filles à l'hôtel St Géran. La jeunesse, les gens de moins de 30 ans, ce n'est pas notre public. Il faut être réaliste. La thématique de la reconnaissance dans son pays a inspiré la chanson Native strangers sur l'album Fire & Ice." Jean-Luc Willequet, manager des Clarisse Sisters.