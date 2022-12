Ile Maurice: Vieux-Grand-Port, camper à l'ombre de petites et grandes histoires

Tous les ingrédients du bon plan sont réunis. Camper à Vieux-Grand-Port, berceau de la colonisation. Là où se trouvent les vestiges du passage des Hollandais. Un week-end au rythme des heritage trails, sur les traces de petites et grandes histoires. C'est ce que propose Our Heritage Foundation du 16 au 18 décembre.

Au programme : trois jours dédiés à la valorisation du patrimoine, autant bâti qu'intangible. Cheshta Hoolash Taucoor, coordinatrice de Our Heritage Foundation, est enthousiaste : "Nous avons eu plus de demandes que prévu pour ce Heritage Summer Camp." La tranche d'âge ciblée est celle des 18-25 ans, "de préférence des étudiants qui fréquentent une université". La date limite pour se manifester pour ce week-end d'activités payantes (à Rs 2 500 avec les repas inclus pour les trois jours) était le 10 décembre. "Beaucoup de jeunes âgés de moins de 18 ans ont exprimé leur envie de faire partie du Heritage Summer Camp. Pour cette fois, ils n'ont pas été retenus. Nous comptons organiser une prochaine activité à leur intention."

Quant aux participants retenus, c'est au centre social de Vieux-Grand-Port qu'ils prendront leurs quartiers le temps d'un week-end. Ils ont été invités à se munir de tentes et de sacs de couchage pour profiter de la nuit à la belle étoile. "Le centre social sera disponible en cas de mauvais temps", rassure Cheshta Hoolash.

Comment sera meublé le temps ? En dehors des heritage trails - avec des arrêts au musée du Fort Frederik Hendrik et à la Tour des Hollandais récemment rénovée -, les participants auront le loisir d'écouter plusieurs conférenciers. Parmi eux : l'historienne Vijaya Teelock ; Zia Gopee, muséologue et museum educator, rentré à Maurice avec une expérience de médiateur culturel au Louvre Abu Dhabi ; ou encore l'archéologue Jayshree Mungur. Il y aura aussi un temps pour jouer. "Nous allons nous remettre aux jeux d'antan qui ont tendance à disparaître", indique Cheshta Hoolash Taucoor. Et les repas proposés seront tous "typiquement mauriciens".

À l'origine du Heritage Summer Camp, il y a non seulement un vif intérêt pour le patrimoine, mais surtout du travail de terrain. Our Heritage Foundation a vu le jour en janvier 2020. Cette ONG à but non lucratif a pour mission la recherche et la promotion du patrimoine. Parmi les services proposés : des études sur des sites historiques, des recherches historiques et archéologiques et le heritage impact assessment, entre autres. Cheshta Hoolash Taucoor est diplômée en histoire, patrimoine et tourisme culturel. Elle a collaboré à des projets sur le Moulin à Poudre et l'ex-hôpital militaire. "J'ai aussi travaillé sur la Batterie de la Reine. C'est là que des conseillers du village de Vieux-Grand-Port m'ont approchée. Ils souhaitaient mettre en valeur l'histoire de cette région." Quoi de mieux que d'y sensibiliser des jeunes, le temps d'un week-end.