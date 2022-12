Afrique de l'Ouest: BRVM - Les deux indices phares fortement boostés ce 12 décembre 2022.

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont été fortement boostés au terme de la séance de cotation de ce lundi 12 décembre 2022 avec une hausse de plus de 1%.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi progressé de 1,54% (contre +0,91% précédemment) à 196,36 points contre 193,38 points la veille. Il en va de même de l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) qui a évolué de 140,00% (contre +0,53% la veille) à 161,22 points contre 159,00 points le vendredi 9 décembre 2022.

Cette évolution des indices a eu un effet positif sur la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une hausse de 89,48 milliards, passant de 5820,763 milliards de FCFA la veille à 5910,243 milliards de FCFA ce 12 décembre 2022.

Celle du marché obligataire connait, de son côté, une baisse de 10,267 milliards, à 8786,592 milliards de FCFA contre 8796,859 milliards de FCFA le vendredi 9 décembre 2022.

En revanche, la valeur totale des transactions est en hausse, passant de 294,644 millions de FCFA la veille à 1,633 milliard de FCFA au terme de la séance de cotation de ce lundi 12 décembre 2022.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,50% à 3 440 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 10 625 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 390 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 2 100 FCFA) et Bicici Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 7 000 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 84 000 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 6 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,63% à 1 850 FCFA), BOA Bénin (moins 1,96% à 5 750 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,35% à 730 FCFA).