Algérie: Ouverture à Alger des travaux du colloque international d'Alger sur l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili

ALGER — Les travaux du colloque international d'Alger sur "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili : gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines", organisé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se sont ouverts lundi à Alger.

La cérémonie d'ouverture de ce colloque, abrité par le Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Ibrahim Boughali, du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, des membres du gouvernement, et des conseillers du président de la République.

Le Médiateur de la République, M. Madjid Ammour, le recteur de Djamaâ El-Djazair, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, le président du Haut Conseil islamique (HCI), M. Bouabdellah Ghlamallah, des cheikhs et des érudits algériens et étrangers, des descendants de l'Imam Al Maghili, des cheikhs de zaouias d'Algérie et d'Afrique, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, ont également pris part à cette cérémonie.

Dans un message aux participants de cette rencontre, lu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, le Président Tebboune a mis en exergue les qualités de l'Imam Al Maghili qui a inscrit "son nom dans l'histoire en tant qu'un des grands érudits au vu de ses éminentes contributions dans les domaines scientifiques, socioéconomiques et politiques, et dans la diffusion de la conscience durant le 15e siècle dans toute l'Afrique".

Les descendants de l'Imam Al Maghili ont distingué le Président de la République pour ses grands efforts en faveur de la valorisation et la sauvegarde de l'héritage de l'Imam, ainsi que pour l'organisation de ce colloque international.

Les participants à ce Colloque de deux jours se pencheront sur les aspects intellectuels, politiques et scientifiques de l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili El Tlemcani (1425-1504), un des grands érudits algériens du 15e siècle, et évoqueront sa renommée à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment dans certains pays africains à l'instar du Mali, du Niger et du Nigéria, ainsi que certaines de ses positions historiques courageuses à l'égard d'importantes questions, et sa vision réformatrice de juste milieu.

Les interventions programmées porteront sur plusieurs axes, dont "l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al Maghili: biographie et parcours", "la dimension réformatrice et libératrice dans la pensée d'Al Maghili, et ses prolongations régionales et internationales", "la pensée politique chez l'Imam Al Maghili: un projet pionnier d'édification de l'Etat, et premiers fondements de la bonne gouvernance", et "l'approche d'Al Maghili pour l'unité et la paix en Afrique".

Organisé par les ministères de l'Enseignement supérieur et des Affaires religieuses et des Wakfs dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, ce colloque permettra de rendre hommage au rôle du Cheikh Al Maghili dans la diffusion de la paix en Afrique, et de mettre en exergue les valeurs du dialogue et de la tolérance qui distinguent le discours religieux de modération de cet érudit algérien.

Des universitaires et des chercheurs spécialisés dans le patrimoine islamique prennent part représentant 20 pays dont le Nigéria, le Mali, la

Palestine, le Sénégal, le Burkina-Faso, le Pakistan, l'Inde et l'Irak, prennent part à cet évènement.

Né à Tlemcen vers la fin du 14e siècle, l'Imam El Maghili a étudié à Bejaia puis à Alger où il était le disciple de Aberrahmane El Thaalibi qui l'a chargé de diffusé la Tarika El Kadiria dans les pays du sud du Grand Maghreb. Après une grande tournée dans la région du Sahel, il est décédé en 1504 à Adrar et fut inhumé à la Zaouia Kounta, laissant un héritage de plus de 24 ouvrages.