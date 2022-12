Algérie: Les objectifs de Djamel Belmadi dévoilés

Le chargé de communication à la Fédération algérienne de football, Saleh Bey Abboud, a accordé une interview au média qatari, Al-Jazeera.net, dans laquelle il a évoqué de nombreux sujets liés à l'équipe nationale, notamment le contrat de Djamel Belmadi.

" Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux objectifs, ce sont les mêmes objectifs, l'équipe nationale est à la veille des phases finales de la Coupe d'Afrique des nations 2023 et 2025, où il est toujours primordial pour les Verts de jouer les premiers rôles voire remporter le trophée continental tout en assurant la qualification pour la Coupe du monde 2026 ", a indiqué le responsable de la communication.

" Il est certain que l'équipe nationale algérienne bénéficiera des services de nouveaux joueurs qui viendront renforcer l'effectif des Verts. L'arrivée de certains éléments apportera, à coup sûr, de la fraîcheur et élèvera davantage le niveau de la sélection, mais il n'est pas dans mes prérogatives de donner des noms, on laisse le soin à l'entraîneur pour le faire, probablement lors du prochain regroupement qui aura lieu en mars prochain, à l'occasion de la double confrontation contre le Niger, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Aouar, Ait Nouri et d'autres sont réclamés avec insistance par le public, mais la réalité est une autre paire de manches ", a-t-il tenu à faire savoir.

Interrogé sur les chances des Verts de se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe du monde, notamment avec l'augmentation du nombre d'équipes participantes à 48, Abboud a déclaré : " La préparation de la Coupe du monde 2026 a commencé il y a quelque temps, précisément au mois de juin, lorsque l'équipe a entamé les éliminatoires et les matches amicaux de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur national en a profité pour lancer certains jeunes afin de s'adapter et de se frotter au haut niveau. On peut avancer sans se tromper que le sélectionneur, son staff technique, les joueurs et la fédération mettront tout en œuvre pour atteindre l'objectif de qualification pour la Coupe du monde 2026 ", a-t-il déclaré au média Al-Jazeera.net.

A en croire le chargé de communication de la FAF, Djamel Belmadi va bien prolonger son aventure avec les Fennecs. En poste depuis le 2 août 2018, son contrat expire le 31 décembre 2022, mais le sélectionneur algérien va donc bien être prolongé jusqu'en 2026.