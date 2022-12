Algérie: Clôture du programme "Renforcement des capacités des établissements universitaires pour l'intégration des étudiants étrangers en Algérie"

ALGER — Une conférence consacrée à la clôture du programme "Renforcement des capacités des établissements universitaires pour l'intégration des étudiants étrangers en Algérie", a été organisée lundi à Alger, durant laquelle les résultats de ce programme ont été présentés.

Présentant les résultats de ce programme lors de la conférence animée à l'université d'Alger 2, la coordinatrice du programme, Naouel Abdellatif Mami, a rappelé "la création de quatre bureaux pilotes en charge de l'accompagnement pédagogique, administratif et psychologique des étudiants étrangers, ainsi que l'élaboration d'un règlement intérieur et d'un guide pour cette catégorie d'étudiants".

Mme Abdellatif Mami a précisé que ces bureaux "se trouvent au niveau des universités participant à ce programme, à savoir l'Université de Sétif 2 (établissement qui supervise le programme) et celles de Tizi Ouzou, Bejaïa et Ouargla, où sont formées les ressources humaines chargées de la gestion de ces bureaux, outre la mise en place de quatre (4) règlements intérieurs concernant chaque établissement universitaire participant, englobant des explications et des précisions sur le statut juridique des étudiants étrangers en Algérie, ainsi que les différentes facilitations qui leur sont accordées par l'Etat".

La même responsable a également présenté un exposé sur les étapes de réalisation de ce programme, qui s'inscrit dans le cadre des projets de recherche internationaux mis en œuvre en coordination avec le Bureau national du Programme de l'Union européenne (UE) en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport "ERASMUS"-Algérie, et le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, rappelant le volet culturel et sportif accompagnant ce programme.

A cette occasion, la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amine Faiza, a affirmé le "soutien continu" du ministère à de telles initiatives à même de "renforcer les capacités nationales en matière de prise en charge optimale des étudiants étrangers et d'assurer leur intégration, tant à l'université que dans la société".

Au nombre de vingt, les étudiants étrangers participant à ce programme, lancé en 2019, ont exprimé leur satisfaction des conditions d'études en Algérie, saluant à ce propos ce projet qui leur a permis de découvrir le patrimoine culturel et historique de l'Algérie.