Sénégal: LIGUE 1 ( 9e JOURNÉE ) - Guédiawaye FC double le Casa Sport et prend les commandes

Guédiawaye Fc a fait un bond hier en se hissant à la tête du championnat de Ligue 1. La large victoire obtenue ce dimanche devant Génération foot, combinée à la chute de Casa Sport (17 points) en déplacement devant Teungueth FC, propulse provisoirement le club de la banlieue à la tête du classement. En attendant l'ultime match de la 9e journée prévu ce lundi de la 9e journée. Il oppose l'As Douanes à une équipe du Diambars qui pointe deux points du leader (17 points). Il faut noter que le très attendu duel entre Jaraaf et l'As Pikine n'est ps arrivé à terme et a été interrompu suite à des incidents qui ont éclaté à la 70e minute entre les supporters pikinois et les forces de l'ordre alors que les "Vert et Blanc " menaient par 1 à 0.

La neuvième journée du championnat e la ligue 1 qui se joué ce dimanche 11 Décembre, a souri au Guédiawaye Fc qui a décroché sur sa pelouse du stade Ibrahima Boye, une large victoire (3-1) devant Génération foot (5e, 12 points). Un succès qui permet aux Crabes de s'installer provisoirement sur le fauteuil de leader. Avec 17 points au compteur, le club de la banlieue double, à la tête du classement, le Casa Sport ( 2e ; 17 points) qui a subi un coup de frein lors de son déplacement sur la pelouse de Teungueth Fc (4e ; 14 points) à au stade Galandou Diouf. A l'arrivée, ce sont les Rufisquois qui régalaient leur public en s'imposant sur la marque de ( 4 à 2). Ce qui leur permet de quitter la 7e pour la 4e place (14 points). Le podium est complété par les Académiciens de Diambars FC qui restent provisoirement scotchés à la 3e place ( 15 points) en attendant la réception ce lundi 12 décembre, de l'As Douanes, actuel première équipe relégable (13e ;6 points).

Pour les autres rencontres de la 9e journée de Ligue 1, la Sonacos de Diourbel (7e ; 12 points) qui accueillait les Académiciens du Dakar Sacré cœur ( 10e ; 11 points) a été contraint à un nul blanc (0-0).De son côté, le Stade de Mbour a décroché les trois points à domicile, en arrachant une précieuse victoire ( 2-1) devant la Linguère de Saint- Louis, première équipe non relégable ( 12e ; 9 points). Les Saint-Louisiens sont à trois points de l'As Douanes. Les Thièssois ferment encore la marche du classement ( 14e, ; 2 points) après le match nul (2-2) concédé sur leur pelouse du stade Maniang Soumaré face à l'Us Gorée ( 8e, 12 points). Il faut noter que la 9e journée a été émaillée par des incidents qui ont éclaté lors du choc qui a opposé au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf (9e ; 11 points) et l'As Pikine ( 6e ; 12 points). Le match a été interrompu à la 70e minute suite à un accrochage entre les supporters pikinois et les forces de l'ordre alors que le score était de 1 à 0 en faveur des " Vert et Blanc ".