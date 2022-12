Guinée Bissau: CPS de l'UA - Le pays salue les efforts déployés par l'UA et la CEDEAO afin d'accompagner la Guinée Bissau

Addis — - Le Maroc a salué, lundi à Addis-Abeba, les efforts déployés par l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) afin d'accompagner la Guinée Bissau dans ces efforts d'assoir une paix et une stabilité durables.

L'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l'Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d'une réunion tenue lundi par visioconférence du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA, consacrée à la situation en République de Guinée-Bissau, a insisté sur l'importance de favoriser le dialogue entre le gouvernement et les acteurs socio-politiques dans ce pays frère pour aboutir à une solution lui permettant de retrouver la voie de la stabilité et la prospérité.

Un objectif qui ne peut être atteint que si tous les acteurs nationaux, internationaux, publics et privés prennent conscience de la nécessité de contrecarrer toute tentative d'accession au pouvoir par la force ou de manière anticonstitutionnelle, a souligné le diplomate marocain.

Sur le plan sécuritaire, la délégation marocaine a tenu à souligner la nécessité d'une réforme participative et inclusive et d'une gouvernance de la sécurité qui respecte la dignité humaine et les valeurs universelles de la démocratie

La dimension socio-économique ne doit pas être négligée. A cet égard, il est primordial d'allier la sécurité et le développement dans le cadre d'une approche holistique et multidimensionnelle qui consoliderait le rôle des institutions principales de l'État et tiendrait compte des aspirations des jeunes et des femmes, a insisté la délégation marocaine à cette réunion.

A cet égard, le Maroc a exprimé son soutien à toutes les mesures visant à instaurer la paix, la sécurité et la stabilité en Guinée Bissau, en insistant sur l'importance de favoriser le dialogue entre le gouvernement et les acteurs socio-politiques, la nécessité d'adopter des approches collectives et multidimensionnelles orientées vers la promotion du développement durable afin de s'attaquer aux causes racines de l'instabilité et l'impératif de renforcer la coopération, la coordination et la complémentarité des efforts entre les différents acteurs opérant dans la région, notamment les Communautés Economiques Régionales (CER).