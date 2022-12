Ile Maurice: Flacq - Accès obstrué, des commerçants devenus encombrants

Ils ne savent plus à qui s'adresser. Depuis le début de la période festive, la Eastern College Laneà Flacq est devenue presque inaccessible. Des commerçants ont obstrué la ruelle, pour le bonheur certes des clients, mais un véritable cauchemar pour les résidents de cette rue. Des lettres ont été envoyées au conseil de district ou encore à la Citizen Support Unit (CSU), cependant, aucune mesure n'a encore été prise.

Rajini*, habitante de cette rue, n'en peut plus. "Ce chemin doit faire au moins 300 mètres, et du fait qu'il est étroit, on demande aux gens de ne pas y stationner pendant de longues minutes. Mais, avec le nombre de commerces ouverts, il faut à chaque fois faire preuve de patience avant d'arriver à sa porte d'entrée."

Si, en période normale, c'est déjà un véritable chemin de croix, en cette période festive, c'est devenu une "arcade". Notre interlocutrice a même sollicité l'aide de la police. "Après plusieurs appels, ils sont venus constater ce qui se passe dans cette rue. Mais ils n'ont rien fait, disant que ce sera au conseil de district de prendre les mesures qui s'imposent."

Or, le président du conseil de district de Flacq, Ravi Jugoo, est au courant de cette situation. "90 % de ce chemin est commercial. J'y ai, à plusieurs reprises, effectué des visites en compagnie des autorités concernées. Et nous avons pris la décision de mettre une double ligne jaune. Mais si les commerçants ne respectent pas ces lignes, alors c'est à la police d'intervenir. C'est à elle de prendre les sanctions qui s'imposent."

Ce qui inquiète le plus Rajini, c'est qu'une de ses voisines est souffrante et qu'elle doit régulièrement se rendre à l'hôpital pour des soins. "Mais une ambulance n'arrive même pas à passer tellement ce chemin est bloqué. Est-ce qu'on doit perdre sa vie à cause d'un manque d'engagement des responsables ?" Elle espère qu'une solution sera vite trouvée.

(*) nom d'emprunt