Ile Maurice: La Vallée des Couleurs / Tyrolienne à vélo - Une expérience unique avec une vue à couper le souffle

La réserve de La Vallée des Couleurs, qui abrite diverses espèces de la flore et de la faune mauricienne, est un endroit idéal pour profiter d'une sélection d'excursions en pleine nature. Parmi les activités amusantes et ludiques, nous retrouvons : quad, tyrolienne, pont népalais, "mountain luge kart", trekking, voyages privés, et la toute nouvelle tyrolienne à vélo. Zoom.

Le parc naturel de La Vallée des Couleurs est opérationnel depuis le 4 juillet 1998 et est activement engagé dans l'écotourisme. La découverte de la terre aux 23 couleurs à la fin des années 90, déployée en bandes et dômes au sein du domaine, constitue une particularité géologique unique dans cette partie du monde. L'ouverture de ce parc naturel à la signature unique a été un jalon majeur dans le développement continu de l'industrie touristique de l'île Maurice.

Les attractions fascinantes du parc naturel s'étendent sur quelque 450 acres de terrain, et s'articulent autour de la faune et de la flore indigènes qui y abondent. La gamme de paysages naturels, avec ses plateaux, ses plaines, ses montagnes, ses vallées, ses cascades, ses bassins et ses étangs, se déroulant à l'intérieur de cet amphithéâtre de verdure offre une expérience inoubliable aux visiteurs. Le musée de géologie, unique dans les îles des Mascareignes, possède une riche collection d'artefacts qui retrace l'histoire géologique de l'île Maurice et celle du parc naturel de La Vallée des Couleurs, explique Ashfaaq Polin, directeur et responsable des opérations.

Les chutes d'eau naturelles, se déployant en cascade sur des airs musicaux dans de larges bassins profonds aux eaux limpides, procurent un sentiment de paix et d'harmonie avec la nature. Au cours des dernières années, La Vallée des Couleurs est devenue une destination incontournable pour les Mauriciens comme les étrangers. Le parc continue de développer une variété d'activités en ligne avec son thème central en tant que lieu naturel en vue d'en faire la destination la plus attrayante de l'île Maurice.

La terre des 23 couleurs

Cette surface rocheuse vieille de plusieurs millénaires est le résultat d'une réaction chimique entre le magma et l'atmosphère extérieure, à la suite de l'une des éruptions de Bassin-Blanc il y a des milliers d'années, résultant en une palette de 23 couleurs allant du rouge au brun, en passant par le jaune pâle, l'ocre, le violet et les tons bleutés et verdâtres. La terre aux 23 couleurs est unique à La Vallée des Couleurs à Maurice. Au cours de la balade, vous découvrirez quatre cascades: la cascade de Chamouzé, la cascade de Vacoas, la cascade du Bois de Natte et la cascade Cheveux d'Ange.

Tyrolienne à vélo

La tyrolienne à vélo est une nouvelle attraction du parc qui permet à quatre participants de rouler en même temps, et se compose de deux plates-formes conçues comme un moyen amusant et écologique de profiter des montées d'adrénaline. La tyrolienne est conçue pour ne pas avoir d'impact sur l'environnement et est autopropulsée, communiquant ainsi avec l'environnement naturel de la balade.

Les vélos volants peuvent sembler magiques, mais rassurez-vous, ils sont fixés par le haut et par le bas sur des câbles solides, à l'allure de funambule éprouvés pour résister à un maximum de tests de sécurité. Les coureurs se glissent dans un harnais attaché à la ligne supérieure et pédalent sur la ligne inférieure. Une activité unique qui vous garantit une montée d'adrénaline et qui doit à tout prix figurer sur votre liste d'expériences. Les participants doivent avoir une taille minimale de 1m15 et un poids maximal de 100 kg.

Une autre activité à couper le souffle est le pont népalais. De 350 m, c'est le plus long pont suspendu de l'océan Indien. Situé au-dessus d'un couvert forestier à une hauteur de 80 à 100 mètres, c'est l'endroit où vous respirez l'oxygène fraîchement produit de la nature ! Alors que vous sentez la brise contre votre visage, et que vous découvrez la vue panoramique unique sur les côtes sud et le paysage de l'île comme nulle part ailleurs, votre peur des hauteurs disparaîtra et ces vues et expériences mémorables se transformeront en moments de bonheur. Traverser le pont du parc naturel n'est pas réservé qu'aux amateurs de montée d'adrénaline !

Se délecter de cuisines européenne, indienne et locale, entre autres, au bord d'une cascade, au bord d'un lac ou au sommet d'une colline, c'est ainsi que les clients apprécient de dîner dans les restaurants du parc. Les spécialités maison à base de chevreuil sont très prisées à Maurice. Situés dans un cadre naturel très particulier à La Vallée des Couleurs, les trois restaurants proposent une variété de cuisines. Du haut d'une colline, La Citronnelle, au bord d'un lac, La Bigarade, et prêt d'une cascade, Le Chamouzé, se spécialisent respectivement dans les cuisines européennes et locales, dans diverses cuisines indiennes et dans les plats gastronomiques à service rapide. Les produits de venaison maison sont très appréciés par les clients. Les bons plats sont la symbiose de la science et de l'art, et la plupart des chefs chevronnés sont issus d'horizons professionnels divers apportant leurs talents aux spécialités européennes, méditerranéennes, asiatiques, indiennes et locales servies dans les trois restaurants distinctifs, explique Ashfaaq Polin.

"Nous sommes 100 % sûrs de la sécurité des clients pendant les activités. Nous investissons massivement dans la maintenance et les audits de nos équipements, qui sont réalisés par des cabinets professionnels internationaux spécialisés, dans le seul but de protéger nos clients de passage. De plus, nos équipements sont vérifiés quotidiennement par notre équipe formée localement et sont conformes aux normes les plus élevées car votre sécurité est notre responsabilité. Parce que nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et la sécurité, nous sommes actuellement en cours de certification ISO." Les activités de tyrolienne sont totalement sécurisées, et les équipements sont régulièrement entretenus, audités et contrôlés quotidiennement. Cependant, il y a quelques précautions à prendre, comme l'explique Avinash Bheeknah, responsable des activités, lors de l'envolée dans les airs à grande vitesse : écoutez les instructions du guide ; portez correctement l'équipement de sécurité et ne sautez jamais de la plate-forme avant d'y être invité.

Le parc abrite également des tortues, singes, cerfs, poissons et oiseaux à l'instar du pigeon de Maurice, le paille-en-queue et le Cateau vert, entre autres. Divers arbres endémiques comme l'ébène, le bois de natte et le takamaka, ainsi que quelques autres plantes rares, contribuent aussi à la beauté du parc.