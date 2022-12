Afrique: Eradication de la Poliomyelite en Afrique - Le Président Macky Sall sonne la remobilisation...

Le Président de la République a présidé, samedi 10 décembre au Centre de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, le Forum pour la vaccination et éradication de la poliomyélite en Afrique. Président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall a appelé à un nouveau sursaut pour l'éradication de la poliomyélite.

Le chef de l'Etat sénégalais a invité le week-end dernier à Diamniadio, les politiques, les acteurs communautaires et la société civile à se remobiliser contre la poliomyélite. Pour réussir cette mobilisation le président Macky Sall a insisté sur la vaccination, une arme efficace contre cette maladie handicapante. Le Président Sall a constaté une nouvelle flambée de cette maladie dans certains pays. Une situation selon lui, consécutive à la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé la dynamique enclenchée après que la poliomyélite a été déclarée urgence de santé publique mondiale par la 65ème Assemblée mondiale de la santé en 2012.

En effet, après cette initiative, des résultats encourageants ont été notés avec la poliomyélite sauvage de type 2 et 3 en 2015 et 2019. Ce qui a fait que la région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé a été déclarée exempte de poliovirus en août 2020. Mais se désole le Président Macky Sall, ces acquis ont été fragilisés par la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé les programmes de vaccination.

" Ces acquis ont été remis en cause avec des flambées épidémiques signalés ces dernières années. Ainsi nombre de pays touchés est passé de trois en 2017 à une trentaine en avril 2022. Cela montre la fragilité des acquis et la nécessité d'une remobilisation générale autour de l'objectif d'éradication de la poliomyélite en Afrique ", a indiqué le chef de l'Etat. En effet, en dépit des progrès réalisés, la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse alarmante du nombre d'enfants recevant des vaccins vitaux. " Ainsi près de 25 millions d'enfants dans le monde n'ont pas été vaccinés en 2021 selon les statistiques de l'Oms ", repris par le Président Macky Sall.

Face à cette nouvelle situation, un nouveau sursaut s'impose pour poursuivre l'atteinte des objectifs de la déclaration d'Addis-Abeba de 2017. Ce qui implique une synergie d'efforts de tous les segments de la société afin de bouter la poliomyélite hors de l'Afrique mais aussi de faciliter l'accès à tous les enfants aux vaccins de base. " Il s'agit de sonner l'alerte et de porter le plaidoyer à tous les niveaux afin qu'aucun enfant dans nos villes comme dans nos campagnes ne soit laissé en rade. Je lance un appel à tous les chefs d'Etat et de gouvernements africains pour un engagement renouvelle dans la mise en œuvre des objectifs de la déclaration d'Addis-Abeba. J'en appelle aux acteurs nationaux professionnels de la santé, guides religieux, membres de la société civile, travailleurs communautaires qui ont tous un rôle à jouer pour sensibiliser et aider à maintenir la vaccination au cœur de l'agenda familial " a appelé le Président en exercice de l'Union Africaine.

... Et appelle à combattre la désinformation sur les vaccins

Dans son intervention, le président Macky Sall a dénoncé la désinformation autour de la vaccination. Selon lui, la désinformation menée par à travers les réseaux sociaux et sur les autres plateformes médiatiques provoque la méfiance sur les vaccins met en cause des efforts faites par l'Etat pour prévenir les populations de certaines maladies grâce à la vaccination. D'où l'urgence de la combattre selon le président Sall. " Face à la désinformation, aux manipulations de tous bords il est important de rappeler sans cesse l'importance sur la vaccination pour que l'imposture, l'ignorance et l'obscurantisme ne couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire " a-t-il dit.

Poursuivant dans cette lancée, le Président de la République a indiqué la désinformation ont porté des préjudices à la lutte contre la pandémie du coronavirus. " Nous l'avons vécu pendant la pandémie à Covid-19 avec une campagne de désinformation qui a finalement arrêté l'élan des populations vers la vaccination. Il faut arrêter les procès d'intention contre les vaccins et la vaccination ", a averti le chef de l'Etat. S'adressant à ces vaccino-sceptiques, Macky Sall leur a rappelé que ces vaccins sont fabriqués dans les mêmes normes et procédés scientifiques que les comprimés qu'ils utilisent régulièrement pour se soigner.

" Quand on rejette les vaccins on doit le faire aussi pour les comprimés et les autres médicaments fabriqués avec les mêmes procédés et normes scientifiques que les vaccins. Il n'y a aucune différence. Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr parce que de la conception à la première injection le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normé qui ne laisse place à aucun hasard ", a soutenu le chef de l'Etat.

Le plaidoyer de Fatoumata Mané

Elle a fait un long trajet, de son Médina Yoro Foula natal dans le Kolda à Diamniadio, pour porter le message des enfants qui ont besoin d'être vaccinés. Dans un discours empreint d'émotion et ponctué par des salves d'applaudissements, Fatoumata Mané a fait un fort plaidoyer pour ses pairs.

La présidente du Parlement des enfants de Médina Yoro Foula, région de Kolda, a plaidé pour que les autres enfants puissent avoir la même chance qu'elle. " Je prends la parole devant vous aujourd'hui, pour vous rappeler, nos droits et vos devoirs. Chers parents vous avez le devoir de nous réaliser nos droits à la protection, à l'éducation, à la santé et à un environnement favorable au développement de tous les enfants du continent. Si je suis devant vous aujourd'hui c'est parce que j'ai eu la chance d'être vaccinée. C'est ce qui m'a permis de n'avoir aucune maladie évitable par la vaccination. Certains de mes camarades n'ont pu fêter leur premier anniversaire et d'autres leur cinquième, certains sont aujourd'hui handicapés à vie " a-t-elle lancé à l'assemblée. Ainsi elle a appelé les pouvoirs politiques, les partenaires à s'engager fortement en faveur de la vaccination de tous les enfants, un geste " très simple qui permet de sauver des milliers de vie chaque année ".

Les partenaires financiers et techniques apporteront leurs contributions

L'appel du Président de la République a été entendu. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés à accompagner les Etats pour que les pays disposent assez de vaccins.

Les partenaires techniques et financiers et les parties prenantes à la Déclaration d'Addis-Abeba sur la Vaccination et le Programme pour la Vaccination à l'horizon 2030, ont entendu l'appel du Président Macky Sall. Ils se sont engagés samedi 10 décembre à Dakar à poursuivre à mettre pour la production de vaccins sur le contient. Parmi ces partenaires, le Center for Disease Control (Cdc), l'Unicef, l'Oms, l'Alliance pour la vaccination (GavI), l'Institut Pasteur Dakar.

Le directeur par intérim de Cdc Afrique Dr Ahmed Ogwell Ouma a réitéré l'engagement de son organisation pour la vaccination mais aussi et la surveillance après les perturbations liées à la crise de la Covid19. " Nous nous réengageons autour de la Déclaration d'Addis-Abeba sur la vaccination pour accroître l'accès aux vaccins, améliorer la surveillance et la réponse aux épidémies et investir dans la production de vaccins en Afrique ", a affirmé Dr. Ahmed Ogwell Ouma. Pour sa part, le Directeur Général de l'Oms, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé que le vaccin est un droit et qu'il faut travailler à faciliter son accès équitable à tous les enfants.

" Le droit à la santé inclut celui aux vaccins. Nous devons veiller à ce que les services de vaccination de routine garantissent un accès équitable à tous les enfants, où qu'ils vivent. Une action régionale et mondiale concertée visant à élargir l'accès aux vaccins vitaux nous permettra de nous protéger contre les épidémies multiples et simultanées de maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le choléra et la diphtérie " a soutenu Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Au nom de la société civile, la directrice exécutive d'Enda Santé, Guissaly Turpin a souligné que " la vaccination n'est pas une option. Elle est une nécessité ", a-t-il dit. Les organisations de la société civile se sont mobilisées pour collecter 150.000 signatures afin que les dirigeants mettent plus de moyens dans la vaccination. La directrice générale de l'Unicef Catherine Russell a appelé les pays à travailler ensemble pour rattraper le temps perdu et sauver des millions d'enfants et d'adolescents. " Entre 2019 et 2021, le monde a enregistré la plus forte baisse de la vaccination de routine. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à la vaccination. Nous devons en toute urgence rattraper le terrain perdu et étendre nos actions pour empêcher les épidémies de maladies comme la poliomyélite et la rougeole, en particulier chez les enfants qui n'ont pas encore reçu une seule dose de vaccins. " a-t-elle dit. De son côté le directeur exécutif de l'alliance pour la vaccination de Gavin Seth Berkley a insisté sur la nécessité de développer et de produire de vaccins pour assurer à l'Afrique un accès équitable.