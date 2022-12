Seychelles: Le pays inaugure une ferme solaire de 5 MW, financée par un prêt de l'ADFD

Un parc solaire photovoltaïque de 5 mégawatts a été officiellement inauguré lundi sur l'île de Romainville, une île artificielle des Seychelles, et cela devrait aider la nation insulaire à atteindre son objectif de 15% d'énergie renouvelable d'ici 2030, a déclaré un haut responsable.

La plaque commémorative a été dévoilée par le vice-président des Seychelles Ahmed Afif et le directeur général adjoint du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD), Khalifa Abdulla Al Qubaisi.

Dans son allocution, le ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de l'Énergie, Flavien Joubert, a déclaré que l'inauguration est une étape importante pour les Seychelles vers la réalisation de 15 % de pénétration des énergies renouvelables d'ici 2030 et la vision plus large d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

La plaque commémorative a été dévoilée par le vice-président Afif et le directeur général adjoint du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD), Al Qubaisi. (Jude Morel Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

"Le parc photovoltaïque de 5 MW illustre non seulement notre engagement et nos efforts pour transformer notre système énergétique afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C, mais c'est aussi une excellente démonstration du partenariat réussi entre le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, Masdar, PUC [Public Utilities Corporation], CES - l'entrepreneur et le gouvernement des Seychelles ", a déclaré M. Joubert.

Construite sur la moitié sud de l'île, la ferme comprend environ 15 000 panneaux photovoltaïques installés sur une superficie de près de 50 000 mètres carrés. Il a été financé par un prêt concessionnel de 8,5 millions de dollars, remboursable à un taux d'intérêt de 2 %, du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD). Les 1,7 million de dollars restants sont financés par les fonds propres de PUC, ce qui porte le projet à un total de 10,2 millions de dollars.

"L'investissement dans les énergies renouvelables est significatif dans tous les sens du terme", a déclaré M. Al Qubaisi lors de son allocution, ajoutant que "cette énergie renouvelable continuera de tenir la promesse de la croissance future du pays".

M. Joubert a déclaré que la mise en œuvre du parc photovoltaïque de 5 MW ne s'est pas faite aussi facilement pour toutes les parties, en particulier l'entrepreneur et l'équipe de gestion du projet.

Photo : Depuis sa mise en service, la ferme solaire génère l'équivalent de la consommation d'énergie d'environ 2 000 foyers chaque année. (Jude Morel Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

"Comme de nombreux autres projets se déroulant à une période similaire, sa progression a dû surmonter des obstacles majeurs. Des revers tels que ceux liés à la pandémie de COVID-19, son impact associé sur les livraisons de fret et d'autres facteurs qui ont contribué aux retards dans l'achèvement du projet ont dû être géré pour maintenir le coût du projet dans les limites du budget. Pour cela, j'exprime ma sincère reconnaissance et ma gratitude aux efforts déployés par le CES, l'équipe de la PUC et Masdar ", a-t-il déclaré.

La ferme a été mise en service en avril 2021, un mois après la réouverture des frontières des Seychelles pour relancer son industrie touristique, qui a été gravement touchée par une baisse des voyages due à la pandémie de COVID-19.

Depuis sa mise en service, la ferme solaire génère la consommation d'énergie équivalente d'environ 2 000 foyers chaque année grâce à une production d'énergie représentant environ 1,6 million de litres de consommation de carburant par an.

Le ministre a déclaré que cela réduirait environ 5 000 tonnes d'émissions de CO2 par an et bien que faible, cela ferait une différence pour la PUC et les Seychelles en termes d'économies de coûts et de protection de l'environnement.

Le projet est le deuxième sur l'île qui a déjà une ferme de 1 mégawatt en fonctionnement avec l'aide du gouvernement indien.