Soudan: Réunion du comité de consultation politique Soudano-Ougandaise

Khartoum — Les réunions du comité conjoint de consultation politique entre les Ministères des Affaires Etrangères de la République du Soudan et de la République de l'Ouganda se sont tenues Lundi à l'Hôtel Corinthia à Khartoum, co-présidé par le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères du Soudan, Ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, et le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères de l'Ouganda.

Les deux parties ont discuté les développements politiques dans les deux pays, les perspectives de coopération politique et les affaires économiques sur le niveau bilatéral et la coordination et l'échange de soutien aux forums régionaux et internationaux.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et sur les moyens de renforcer et de réactiver les mécanismes d'action conjointe, ainsi que de réactiver les accords signés entre les deux pays dans tous les domaines de la coopération économique, politique et culturelle, en se concentrant sur l'augmentation des échanges commerciaux et en encourageant les investissements conjoints entre les deux pays.

Les deux côtés, en leur qualité de garant de l'accord de paix revitalisé au Sud-Soudan, ont débattu les moyens de renforcer leur coopération afin d'aider les parties signataires de l'accord de paix en République du Sud-Soudan à atteindre une paix et une stabilité politique durables.

La partie Ougandaise a félicité l'Union Africaine pour avoir levé le gel de la qualité de membre du Soudan, surtout après la signature de l'accord cadre menant à la formation d'un gouvernement civil pour le reste de la période de transition.

La réunion a été conclue par la signature des minutes du comité de consultation politique, et l'accord des deux parties sur le fait que la prochaine session se tiendra dans la capitale Ougandaise, Kampala, et que sa date sera déterminée en consultation par les voies diplomatiques.