Cote d'Ivoire: Développement du secteur du tourisme - Siandou Fofana annonce de grandes actions avant la CAN

L'édition 2022 de la " 1re Université Africaine du Tourisme " s'est tenue le vendredi 09 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody en présence de Siandou Fofana, ministre du Tourisme.

" L'industrie touristique ivoirienne à l'épreuve de l'organisation de la Can 2023 : quelles mesures gouvernementales pour dynamiser le secteur ? ", tel est le thème central de la deuxième édition de l'université africaine du tourisme, initiée par Ethsun Institut, soutenu par le ministère du Tourisme. Dans son grand oral, Siandou Fofana, ministre du Tourisme, par ailleurs, recteur honorifique de " la 1re Université Africaine du Tourisme " a indiqué que la tenue de la Can en terre ivoirienne est une opportunité pour " vendre " en temps réel, la destination ivoirienne dont la matrice promotionnelle n'est autre que la stratégie nationale de développement touristique : " Sublime Côte d'Ivoire". " À quelques mois de ce grand rendez-vous sportif d'appel touristique, le temps est venu d'innover par des idées créatives de découvertes et de voyages et d'offrir par des produits dérivés, en plus d'une attitude citoyenne qui la sous-tend, par la mise en œuvre d'une action concertée, l'opportunité indéniable à faire émerger des concepts promotionnels à même d'étonner plus d'un touriste étranger comme interne ", a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a confié que la stratégie nationale de développement touristique " Sublime Côte d'Ivoire " a une triple finalité dont la création d'un réservoir d'emplois. Ainsi, dit-il, l'une des conditions à remplir en vue d'atteindre cette finalité est d'opérer une réforme au niveau de la formation. " Nous voulons donc atteindre 650 000 emplois à l'horizon 2025 dans le cadre de notre secteur. Cela est véritablement possible. (... ) l'hôtellerie a opéré une croissance de plus de 65% en une décennie ", a fait savoir le ministre.

Jean-Calvin Ethien, président exécutif d'Ethsun Institute, a souligné que le tourisme intérieur en Afrique a représenté 55 % des dépenses touristiques en 2019, en deçà des niveaux observés en Amérique du Nord (83 %), en Europe (64 %) et en Asie-Pacifique (74 %)." Dans ce contexte difficile, la Côte d'Ivoire est arrivée à se positionner comme la troisième destination pour le tourisme d'affaires en Afrique après le Nigeria et le Maroc avec près de 21.000 emplois créés ", a-t-il fait savoir . En dépit de ce classement, il a expliqué que l'industrie touristique ivoirienne est confrontée à de nombreux défis qui freinent son développement à savoir la problématique du financement des opérateurs et le besoin en renforcement des capacités des acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire. Pour combler le besoin, des séances de formation des acteurs de l'industrie touristique ivoirienne ont été initiées afin que ceux-ci soient capables de lever les obstacles à l'accélération de leur croissance. Ce sont 11 apprenants issus de tous professionnels du secteur de l'hôtellerie, du voyage et de la restauration qui ont été formés.