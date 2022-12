Soudan: La BCS interdit de faire de transaction avec les actifs virtuels

Khartoum — L'Administration Générale pour la Régulation et le Développement du Système Bancaire de la Banque Centrale du Soudan a publié une circulaire interdisant la transaction avec les actifs virtuels, conformément à l'article (21) de la Loi de la Banque Centrale du Soudan modifiée pour l'an 2012, qui interdit toute forme de transaction avec les actifs virtuels, afin de préserver l'intégrité du système bancaire au Soudan.

La circulaire publiée par la BCS aujourd'hui, a affirmé que l'interdiction comprend les banques et les institutions financières non bancaires soumises à la Banque Centrale ou toute personne naturelle ou légale, et les soumettant à la responsabilité légale en cas de transaction avec les actifs virtuels de quelque manière que ce soit, et il sera également soumis aux sanctions stipulées dans la loi bancaire de l'année 2004.

La circulaire inclut que, à la lumière du suivi de l'activité de transaction des actifs virtuels et des risques qui y sont associés, ils ne sont pas classés comme de l'argent, ou des propriétés selon les lois et règlements en vigueur au Soudan, et ceci en plus du fait qu'ils ne sont pas émis par une banque centrale ou des organes licenciés ou accrédités qui sont légalement liés par eux, en plus de leur manque de couverture financière, et l'instabilité de ses prix.