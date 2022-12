Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Décembre 2022

Guinée - Procès du 28 Septembre 2009 - Dadis Camara crache du feu

Le tour de Dadis Camara de témoigner dans le procès des évènements du 28 septembre 2009 en Guinée, est arrivé. Et il commence sur des chapeaux de roues. L'ancien chef de la junte entre décembre 2008 et septembre 2009, crache des vérités crues. Aujourd'hui, il a fustigé son ami le Général Sékouba Konaté, Toumba Diakité et Alpha Condé dont il a remis en cause la victoire à la présidentielle de 2010. Sanglé dans un majestueux boubou de l'est de la Guinée, le capitaine Dadis Camara avait fière allure, malgré la maladie qui l'a maintenu alité une semaine. Dadis n'a pas tardé à frapper. " C'est Cellou Dalein qui a gagné les élections avec un coup KO" révèle Dadis qui affirme qu'Alpha Condé était le 3e au premier tour. M. Camara est revenu aussi sur un fait troublant qui a eu lieu le dernier jour de campagne en 2010. ( Source : africaguinee.com)

Mali : Réconciliation - L'avenir du processus d'Alger en question

Au Mali, la Coordination des mouvements de l'Azawad (Cma) demande une réunion d'urgence "dans un endroit neutre" à l'Algérie et aux autres médiateurs internationaux. La Cma relève la lenteur dans l'application de ces accords signés en 2015. Les ex-rebelles touaregs sont actuellement réunis dans la ville de Kidal et ils veulent relancer le dialogue. Pour Mahamadou Diouara, chef de cabinet du ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Wague, le gouvernement de transition se garde de tout commentaire pour l'instant à la demande de la Cma. Tout ce que la Cma dit est vrai, mais cette organisation n'est pas non plus exempte de tout reproche par rapport à l'application des accords issus du processus d'Alger (Source : Dw)

Côte d'Ivoire : Drame de de Kapo-Kahankro - Le gouvernement aux côtés des populations

Suite au décès de 6 enfants sur 20 admis à l'hôpital entre le 3 et 5 décembre 2022, dans la localité de Kapo-Kahankro près de Bouaké, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo accompagnée de son homologue des Transports Amadou Koné se sont rendus, le dimanche 11 décembre 2022, à Kapo-Kahankro pour apporter l'assistance et exprimer la compassion du gouvernement aux familles des enfants décédés. « Le drame qui frappe le village de Kapo-Kahankro touche toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le premier ministre qui suit les événements depuis son déclenchement a instruit tous les services du gouvernement pour apporter assistance », a indiqué la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Au nom du gouvernement, elle a remis une enveloppe de 6 millions 800 mille Fcfa et des dons alimentaires comme appui aux différentes familles frappées par le drame. ( Source : Fratmat.info)

Maroc : Foot Qatar 2022 - 30 vols spéciaux pour les supporters marocains

La compagnie nationale aérienne, Royal Air Maroc, a décidé d'affréter près de 30 vols spéciaux entre Casablanca et Doha, mardi et mercredi, afin d'acheminer les supporters marocains pour la demi-finale contre la France. (Source : Afp)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Le capitaine Traoré veut « l'indépendance totale » du pays

Le président Ibrahim Traoré a, dans un bref discours diffusé samedi soir, affiché son optimisme quant à la victoire contre les jihadistes. Pour la 2e année consécutive, il n'y a pas eu de commémoration faste du 11-Décembre, marquant l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. « L'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise, parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées », a justifié le capitaine Ibrahim Traoré. Au pouvoir depuis le 30 septembre 2022, il a estimé que le destin du pays a changé ce jour-là. « Le combat pour l'indépendance totale a commencé », a affirmé le président de la Transition. Il a indiqué que « ce combat passe par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie ». Au sujet de la lutte armée contre « contre l'ennemi qui occupe nos terres », le capitaine Traoré a soutenu qu'elle est à son préambule. (Source : Apa)

Togo : Révisions constitutionnelles en Afrique - Des juristes africains mènent la réflexion à Lomé

Lomé abrite, dès ce lundi 12 jusqu'au mercredi 14 décembre 2022, les Assises des hautes Cours constitutionnelles de 11 pays d'Afrique autour du thèmed' actualité : ''Etat de droit et problématique des révisions constitutionnelles en Afrique". L'évènement est organisé par la Cour suprême du Togo avec l'onction du ministère de la Justice. 120 spécialistes du Droit sont réunis durant ces deux jours de réflexion et creuseront le thème central à travers une kyrielle de sous-thèmes. Ces praticiens du Droit proviennent de Cours suprêmes, de Cours constitutionnelles et de Cours des comptes de divers Etats d'Afrique. (Source : aLome.com)

Sénégal : Rénovation - Saint-Louis rêve de retrouver sa splendeur passée

L'ancienne capitale coloniale de l'Afrique occidentale française, classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2000, cherche à renaître de ses cendres après un long déclin politique et économique et la dégradation de son héritage historique. « Redynamiser la ville tout en préservant son identité », c'est le credo d'Amadou Diaw, pionnier de l'implantation de business schools en Afrique de l'Ouest et grande fortune saint-louisienne. Il rachète de vieilles maisons délabrées pour les restaurer et en faire des lieux de culture. Sept petits musées ont ouvert leurs portes, notamment sur la photographie, « et cela va continuer », déclare le mécène qui assure avoir déjà investi quelque deux millions d'euros. (Source : Euronews)

Centrafrique : Préfecture de la Ouaka - Après une journée de violence calme précaire à Lihoto

Un calme précaire règne depuis ce matin dans le village Lihoto (préfecture de la Ouaka). Ce dimanche 11 décembre, une position des Forces armées centrafricaines a été attaquée dans ce village par des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc). D'après des sources locales contactées par Radio Ndeke Luka, l'attaque a été menée par des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc). Cet assaut, selon ces sources, a provoqué des déplacements massifs de populations vers Kouango et les localités environnantes. « La base des Faca du village Lihoto a été prise d'assaut vers 4h00 par des éléments de la Cpc. Ne pouvant supporter les détonations d'armes lourdes et légères, les populations ont fui massivement vers Kouango et vers les autres localités voisines » a témoigné un habitant de Kouango. (Source:abangui.com)

Gabon : Amélioration des performances - Le secteur privé va s'impliquer dans la gouvernance

Amélioration des performances- Le secteur privé va s'impliquer dans la gouvernance et le management de la Cnamgs et de la Cnss pour améliorer leurs performances. C'est ce qu'a expliqué le 8 décembre dernier le président de la Fédération des entreprises du Gabon (Feg), Henri-Claude Oyima, lors d'un déjeuner au Palais Rénovation autour du président de la République. C'est à l'occasion d'un déjeuner à la Présidence de la République, réunissant plusieurs dizaines de chefs d'entreprises implantées au Gabon ainsi que des membres du gouvernement, que le patron des patrons gabonais a donné cette indication. « Un pays ne peut pas se développer sans les entreprises. Le président de la République a confirmé ce message de manière solennelle. Pour dire que les entreprises du Gabon doivent désormais prendre la place qui doit être la leur dans le développement de notre économie », a ajouté le président de la Feg. (Source : alibreville.com)

Cameroun : Pme - Difficile accès aux prêts bancaires

Plusieurs obstacles ont été cités à Douala au Gicam, lors du forum de la PME camerounaise. Environnement économique difficile pour les PME au Cameroun. En 2021, les chiffres annonçaient que le Cameroun compte plus de 200.000 petites et moyennes entreprises. Avec une représentativité de plus de 90% du tissu économique, les PME génèrent 67% des emplois créés par les entreprises au Cameroun et affichent un chiffre d'affaires de 34% du monde des entreprises. Cependant plusieurs obstacles empêchent aux porteurs de projets de se développer et donc d'être compétitifs. Le Gicam dénombre au rang des difficultés, la fiscalité pour 58,8%, la corruption pour 50,6%, l'accès au crédit pour 37,6%, les formalités administratives pour 35,2%, la concurrence déloyale pour 25,8%, et le coût de financement crédit pour 18%. C'est dire qu'après la fiscalité et la corruption, le principal défi de la PME camerounaise est l'accès au financement. ( Source : journal du Cameroun)

Une sélection de Bamba Moussa