Cote d'Ivoire: Exercice de simulation antiterroriste dans la région du bélier - Les forces spéciales neutralisent une dizaine de djihadistes

Les Forces spéciales ont fait un exercice de simulation dans le cadre de la lutte contre les terroristes.

Du vendredi 25 novembre au lundi 12 décembre 2022, les Forces spéciales ivoiriennes ont exécuté une opération d'entrainement interarmées de lutte contre le terrorisme, dans la zone comprise entre Yamoussoukro - Tiébissou - Didievi - Sakassou - Assandré. Ce, dans le cadre de leur exercice annuel d'intégration de capacité et d'interopérabilité avec les autres Forces. Placée sous la direction du Lieutenant- Colonel Babli Guy, chef du 3e bureau au camp des forces spéciales sis à Cocody, cet exercice baptisé " BETRABE 2 " qui signifie en langue baoulé : " attrapez les terroristes une deuxième fois " s'est déroulé dans un rayon d'action de 100 kilomètres dont une partie sur l'espace nautique, et a engagé environ 260 hommes, des aéronefs, des véhicules et divers engins blindés. Cette simulation grandeur nature, met en situation fictive mais configurée sur le réel au regard des situations probables ou déjà vécues dans la lutte contre le terrorisme.

La simulation : le pays attaqué et les Etats frontaliers servant de bases arrière aux terroristes "

En effet, un pays imaginaire appelé "Pays Bleu " avec pour capitale Yakro, fait frontière nord avec les Etats jaune et poupre, qui ont respectivement pour capitale Khor et Bougn. L'Etat Bleu, fait face à des incursions d'éléments armés extrémistes violents, venant principalement de l'Etat jaune. En réaction, une brigade interarmée a été déployée dans la partie Nord. Cette brigade a pu mettre en déroute toutes les actions djihadistes.

" Le nouveau mode opératoire des djihadistes "

ependant, les groupes djihadistes semblent changer de mode d'action. Ils procèdent par des infiltrations par petits groupes, en vue de se regrouper ultérieurement et mener des actions d'envergure. Ils ont établi pour ce faire des caches et des bases dissimulées dans les forêts. Et cette fois-ci, c'est dans une usine dans les environs de la ville Sakassou que les terroristes ont installé leur base.

" Une spéciale opération task est engagée "

Ainsi, une " spéciale opération task " est donc engagée au sein de la Brigade éléphant d'acier " avec pour mission de rechercher et détruire toutes les bases djihadistes. Après quelques minutes de cette intervention très musclée, éléments armés jusqu'aux dents au sol et l'appui des forces aériennes, à travers le déploiement d'aéronefs, les forces spéciales ont pris possession de cette base djihadiste et saisi du matériel militaire. Bilan, côté terroristes 09 morts et un blessé, et côté forces spéciales, un blessé.