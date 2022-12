Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Un environnement économique digitalisé contribuera assurément au recul

Intervenant le vendredi 09 décembre 2022 à Abidjan, à la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale de Lutte contre la corruption (Jilc), la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a assuré que la digitalisation de l'environnement économique contribuera fortement à faire reculer la corruption dans le pays. Elle s'exprimait sur le thème : « Modernisation de l'Administration : facteur de réduction de la corruption ». Rapporte le Cicg.

C'était en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Aouélé qui a présidé la cérémonie au nom du Vice-Président de la République, et du ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Ballo, initiateur de cette journée.

« La modernisation de notre Administration est un important facteur de réduction de la corruption pour le service public. (…) Un environnement économique digitalisé contribuera assurément au recul de la corruption. Nous l'avons expérimenté au ministère de la Fonction publique, et ça marche », a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : « il permettra de réduire le contact physique, l'impersonnalisation des prestations, l'équité dans le traitement des requêtes et réduira de façon significative les opportunités de corruption ».

Toutefois, a ajouté la ministre de la Fonction publique, le renforcement de l'efficacité de la lutte contre la corruption ne saurait exclure ni l'éducation à la citoyenneté, ni la sensibilisation aux bonnes pratiques et aux valeurs de gestion, encore moins faire l'économie de l'application stricte de sanctions exemplaires contre les agents publics reconnus indélicats.

Anne-Désirée Ouloto a également appelé à l'engagement politique forte des décideurs. Pour elle, le leadership et l'exemplarité de ces décideurs feront d'eux des références capables d'impacter positivement leurs équipes, et de susciter leur mobilisation active pour le succès de la lutte et du recul de la corruption en Côte d'Ivoire.

En plus du passage à l'e-administration, la ministre Anne-Désirée Ouloto a fait savoir que la démarche de modernisation de l'Administration passe également par la transformation culturelle des fonctionnaires et agents de l'Administration et la réforme des relations entre l'Administration et les usagers.