Sénégal: Déclaration de politique générale ce lundi - Ces défis qui attendent le Pm et son équipe d'ici 2024

Près de trois mois, après sa nomination au poste de Premier ministre, Amadou Ba va décliner aujourd'hui, lundi 12 décembre, devant la représentation nationale, les grandes orientations de la politique de son gouvernement pour les treize derniers mois de la présidence de Macky Sall. Dès à présent, il faut dire que cet exercice de Déclaration de politique générale (Dpg) sera tout sauf une mince affaire au regard des nombreux attentes et défis notamment sur le plan politique que son équipe gouvernementale est appelé à relever d'ici 2024. Parmi les défis qui attendent l'actuel Premier ministre et son gouvernement, nous pouvons citer l'impérieuse nécessiter d'établir un climat permanant de confiance avec une Assemblée nationale où la mouvance présidentielle dispose d'une majorité étriquée de 82 députés, contre 80 pour l'opposition et 3 députés non-inscrits.

Outre la pacification des rapports avec une opposition parlementaire notamment le bloc Yewwi askan wi plus que jamais déterminé à imposer sur toutes les questions sa vision des choses, un autre défi non moins important se dresse également sur la trajectoire de l'actuel Premier ministre. Il s'agit du défi de fédérer toutes les forces politiques de la mouvance présidentielle autours de la feuille de route son gouvernement dans le contexte actuel de positionnement en vue de la succession de l'actuel chef de l'Etat même si ce dernier continue à faire durer le suspense sur sa candidature en 2024. En effet, considérés comme un des potentiels candidats à la succession, le Premier ministre Amadou Ba, pourrait perdre le soutien de certains ténors parmi ses camarades non seulement à l'Apr (Alliance pour la République) mais aussi des partis allies au sein de Benno bokk yakaar qui nourrissent également le désir de succéder à Macky Sall.

Toujours sur la liste non exhaustive des défis qui attendent l'actuel Premier ministre et son équipe, nous pouvons également ajouter, l'équation de la pacification de l'espace politique secoué par une tension exacerbée par une politique de répression systématique de toute voix discordante face à une opposition qui gagne de plus en plus du terrain. A cela, il faut également ajouter les nombreuses attentes des Sénégalais lambda. Ces attentes tournent principalement autour de la concrétisation des engagements annoncés par le Premier ministre, Amadou Ba lui-même dans la foulée de sa nomination. Il s'agit de " l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilités prix, de la sécurité, de l'accès au logement, de l'amélioration des conditions d'assainissement, d'éducation, d'insertion, de formation professionnelle, d'entreprenariat et d'emploi, tout ceci dans un état de droit ".