Madagascar: Marc Ravalomanana - " Cette tentative de motion de censure reflète l'instabilité du régime "

Dans la région de Haute-Matsiatra ce samedi, Marc Ravalomanana a choisi de réagir par rapport à l'événement qui a eu lieu à la Chambre basse la semaine dernière. Cette tentative de motion de censure reflète les dysfonctionnements du régime, sous-entendent ses explications.

Double célébration pour le parti Tiako i Madagasikara a Fianarantsoa hier. Il s'agit notamment du 20ème anniversaire du parti mais particulièrement de l'anniversaire de son fondateur et non moins son président national, Marc Ravalomanana. En effet, l'ancien locataire d'Iavoloha a soufflé hier sa 73ème bougie. Dans une salle comble avec des partisans TIM en liesse, Marc Ravalomanana n'a pas manqué d'apporter son point de vue sur l'affaire qui retient l'esprit de l'opinion en ce moment. " Si les députés de la majorité ont choisi de faire cause commune avec les députés Tiako i Madagasikara, c'est que l'Etat n'a pas pu exécuter son programme ", a-t-il fait savoir. Une manière de dire que les députés Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRD) sont conscients des différents problèmes sociaux et économiques que le pays traverse.

Mêmes motifs

" Le TIM a voulu passer à la motion de censure depuis presque trois ans. Pour cause, défaillance dans la gestion de l'Etat, insécurité, trafic en tout genre ", martèle-t-on dans le camp de l'opposition. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les élus Oranges se sont résolus à se séparer du gouvernement Christian Ntsay, qui a été sauvé in extremis. En tout cas, dans les motifs qui ont poussé les 105 députés à signer la motion de censure figurent les mêmes points avancés par le Tiako i Madagasikara. Même si cette tentative n'est pas passée, cela ne garantit pas la stabilité du régime, si on s'en tient aux propos de Marc Ravalomanana durant son allocution devant les 2 000 personnes présentes à l'Espace Royal Fianarantsoa. Cet événement a été, en outre, jumelé avec le congrès régional du parti Tiako i Madagasikara.

Responsabilités

En espérant revenir à la charge suprême à l'issue des échéances électorales de l'année à venir, Dada veut miser sur la jeunesse. Force de changement, compétente ou encore motivée, le numéro Un de la plateforme RMDM n'a pas manqué d'adjectifs afin de flatter la jeunesse qui a répondu massivement à son invitation. " Vous devez rester vigilants et prendre des responsabilités dans les fokontany pour le bien déroulement des élections à venir ", a-t-il fait entendre. " Dada a les solutions et je serai de retour pour faire régner la loi devant l'abus de pouvoir ou encore le non-respect de la séparation de pouvoir ", a-t-il poursuivi. Le fauve est bien lâché dans la région de Haute-Matsiatra. Ravalomanana a toutefois clamé que revenir au pouvoir n'est pas une priorité même s'il dispose déjà des solutions pour le pays. " Trois consultations électorales devraient se dérouler en 2023, les élections communales, les élections des conseillers communaux et la présidentielle, alors que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) n'est pas préparée pour cela ", a-t-il ajouté tout en terminant que " la violation de la Constitution n'est pas acceptable ".