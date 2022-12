Madagascar: Enseignement - La classe inversée comme nouvelle méthode d'approche pédagogique

La thèse consiste à présenter "La classe inversée: une innovation pédagogique pour accompagner l'évolution des pratiques enseignantes". Il s'agit d'inverser les méthodes.

Une thèse de doctorat, présentée par Rebeka Iharimbolantsoa Andriam-panoharana sur la classe inversée propose une autre méthode afin d'apprendre des matières comme l'Histoire et la Géographie au niveau secondaire. "L'approche se veut de proposer une solution face à trop de leçons et trop de devoirs à la maison. Elle permet aussi de mettre en œuvre plusieurs techniques pédagogiques qui stimulent les élèves en classe. La classe inversée est aussi une opportunité d'intégrer pédagogiquement les outils numériques", explique-t-elle. En effet, selon la doctorante, Il y a plusieurs manières de désigner la Classe inversée: modèle, stratégie, approche, méthode. De manière très simple, elle consiste à inverser la classe c'est-à-dire faire la leçon à la maison (ou plutôt en dehors de la classe) et les devoirs en classe". L'objectif est d'optimiser le temps de classe pour des activités complexes, des travaux en groupe, ou un approfondissement des connaissances.

La partie de la leçon est présentée aux élèves avant la classe sous différents formats comme un texte synthétique, un schéma, une courte vidéo ou audio et accompagné d'une courte question de compréhension. Cette méthode peut être utilisée pour toutes les classes et tous les niveaux. "En général, il n'y a pas de règles pour le niveau ou la matière à enseigner. Les études qui ont été faites sur la classe inversée ont montré que l'on peut la pratiquer dès le niveau primaire et jusqu'à l'université. Ce qui est important c'est le fait de consacrer le temps en classe pour des activités de haut niveau", enchaîne Rebeka Iharimbolantsoa.

Innovant

Cette innovation pédagogique est marquée par l'utilisation de la TIC (Technique d'information et de Communication) . Elle conjugue le contexte actuel marqué par une intégration scolaire des TIC et aux natifs numériques auxquels appartiennent les élèves d'aujourd'hui. L'application de cette méthode dans quelques classes a apporté ses fruits. "Le résultat de la recherche menée dans le cadre de cette classe inversée est principalement la motivation des élèves. Les résultats de la TIC consistent à améliorer la performance des élèves. Les élèves obtiennent les meilleures notes", livre la doctorante.Toutefois, malgré les lacunes en matière d'éducation, l'adaptation aux besoins des élèves des méthodes d'enseignements est primordiale.

"La motivation des élèves est un point essentiel. L'élève est appelé "digitale native". Il vit actuellement à l'ère du numérique (télé, internet, réseaux sociaux, téléphone, etc... ). les méthodes d'enseignement doivent suivre l'évolution en matière technologique", soutient-elle. Néanmoins, la classe inversée peut être appliquée même sans TIC, surtout en zone rurale. L'application de cette méthode dépendra de la créativité de l'enseignant. "Les enseignants pourraient utilisés les moyens qu'ils ont pour appliquer cette méthode. La préparation de la leçon une semaine avant les cours est importante. Les élèves doivent lire la leçon préparée avec les questions adéquates", détaille l'enseignante.