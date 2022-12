Madagascar: Innovation financière - Madagascar s'attèle à suivre le rythme

Malgré les contraintes d'ordre économique et règlementaire, la Banque Centrale de Madagascar (Banky Foiben'i Madagasikara) estime que la Grande île parvient à se mettre au diapason des nouvelles tendances dans le domaine financier et particulièrement en matière de moyens de paiement.

D'une manière générale, l'évolution des moyens de paiement suit la même tendance au niveau mondial. Toutefois, dans le cadre d'une perspective plus détaillée, cette évolution peut s'avérer fragmentée. En effet, il importe de considérer que le développement de l'industrie des paiements au niveau de chaque pays est conditionné par ses spécificités. En ce qui concerne Madagascar, les nouvelles solutions commencent à se frayer un chemin dans le paysage des paiements", soutient la Banque Centrale de Madagascar. Manière pour la banque des banques de répondre à ceux qui estiment que le pays n'arrive pas à suivre le rythme des innovations dans ce domaine.

Toujours selon la Banque Centrale, au fil des ans, les investissements dans les infrastructures, les réformes dans la règlementation, les stratégies nationales en matière d'inclusion financière ont conduit au développement des paiements électroniques et à l'entrée de nouveaux acteurs innovants au sein du secteur financier. Cependant, malgré cette avancée, l'utilisation du cash reste prédominante. Les statistiques montrent que les moyens de paiement traditionnels hors fiduciaires occupent toujours, en termes de valeur, une part plus importante dans le quotidien des utilisateurs.

Mais les moyens de paiement se développent pour répondre aux besoins croissants de l'économie et de l'évolution de l'écosystème financier. Et la Banque Centrale d'indiquer que l'émergence de nouvelles technologies et l'avènement de nouveaux acteurs représentent des catalyseurs d'innovations incontournables et façonnent les moyens de paiement de demain. Par ailleurs, les enjeux de cette évolution peuvent varier suivant le contexte au niveau de chaque pays. Dans les pays en quête d'émergence comme Madagascar, les enjeux gravitent autour de l'amélioration de l'inclusion financière et portent essentiellement sur l'intégration des solutions dans ce nouvel environnement, avec la nécessité d'allier accessibilité, simplicité et sécurité.

Le projet "e-Ariary" à l'étude

Pour le ministère de l'Économie et des Finances, des efforts importants sont menés dans ce domaine mais du chemin reste à parcourir et c'est dans ce cadre que la Banque centrale joue son rôle de régulateur et catalyseur, et en s'attelant à la mise en place d'une infrastructure de paiements et d'un cadre capables d'accompagner l'évolution des moyens de paiement, à la fois en termes de sécurisation, de confiance du public et de garantie d'une concurrence loyale. Il a ainsi été précisé que les travaux d'exploration relatifs à l'émission d'une monnaie digitale de banque centrale, ou "projet e-Ariary", rentrent dans le cadre de cette optique.

A savoir que cette année, la Banque centrale a fourni une description de la restructuration du marché des moyens de paiement en mettant en exergue les nouvelles déclinaisons, les technologies qui catalysent ces innovations ainsi que les principaux acteurs impliqués. Constat a été fait sur la base de cette description que depuis ces dernières années, avec les tendances changeantes de la consommation et la digitalisation, les innovations bouleversent l'écosystème des paiements. Une panoplie d'initiatives s'est concrétisée dans l'industrie et affecte toute la chaîne de valeur des moyens de paiement, allant du support physique et du procédé, à la solution elle-même.

Il a aussi été souligné à travers les explications fournies que les transformations apportées n'impliquent pas toujours l'émergence de nouveaux moyens de paiement. Bien que certaines opérations soient réalisées à partir de supports connectés ou fassent appel à de nouvelles fonctionnalités, le dénouement de la transaction fait généralement intervenir un ou des moyens de paiement existants. Ainsi, ces solutions de paiement ne sont pas considérées comme de nouveaux moyens de paiement mais plutôt comme de nouveaux usages basés sur des déclinaisons de technologie.

Enfin, rappel a été fait que l'évolution des moyens de paiement est la conséquence d'un long processus de dématérialisation. Néanmoins, le concept de moyen de paiement ne saurait être réduit à ses formes matérielles comme le mobile money ou la cryptomonnaie. Il est surtout "un reflet de l'évolution sociétale et représente une condition essentielle de l'activité économique". C'est aussi sur ce constat que des réflexions sont menées afin de développer le marché des capitaux.