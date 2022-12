Madagascar: Hygiène et assainissement - Les infrastructures d'eau font défaut dans des écoles publiques

Le gouverneur du district 9220 du Rotary a visité les actions des clubs rotariens à Madagascar sur le terrain, vers la mi-novembre. Il s'est engagé à soutenir l'adduction d'eau potable dans une école primaire.

Engagement. Dans l'école primaire publique (EPP) d'Antanetikely à Arivonimamo, les parents se relayent pour préparer les repas de leurs enfants. Une tâche assez simple, mais qui est devenue exténuante pour eux, ces derniers temps.

" Comme il n'y a pas d'eau dans l'enceinte de l'établissement et que la source d'eau près du village est tarie, nous parcourons un kilomètre pour en chercher. Nous sommes ainsi obligés d'augmenter à dix le nombre de parents qui préparent les repas des élèves, au quotidien, si l'on se relayait à quatre par jour, auparavant ", lance Setraniaina Randrianari-manana, président de l'Association des parents d'élèves (APPEL ou FRAM), à l'EPP d'Antanetikely. Les parents ne négligent pas la préparation de ces repas. Ils savent que l'existence de la cantine scolaire favorise l'apprentissage, en permettant aux élèves de se concentrer sur l'enseignement, et les maintient à l'école.

Dans les établissements scolaires où il n'y a pas de cantine scolaire, des élèves n'étudient pas car ils ne mangent pas assez sinon pas du tout chez eux. Ceux qui vont en classe le ventre vide, ont du mal à se concentrer à l'école et obtiennent un mauvais résultat. Les parents font ces sacrifices car ils souhaitent un meilleur avenir pour leurs enfants. " On espère qu'ils deviendront des médecins, des enseignants, et non des paysans comme nous ", souhaient-ils.

Les impacts de l'inexistence des infrastructures en eau dans cet établissement scolaire et ces initiatives des parents n'ont pas laissé indifférent Yves Grondin, gouverneur du district 9220 du Rotary International, lors de sa visite des actions des clubs rotariens à Madagascar, à la mi-novembre. Il s'est engagé à accompagner le projet d'adduction d'eau potable dans cette école d'Antanetikely à Arivonimamo. " L'école est une chose, mais que ferait une école sans eau? J'ai vu le puits, vous rencontrez quelques difficultés. Je prends l'engagement- si le club accompagne la demande, le dossier- à mettre une pompe, un tuyau, une citerne, pour qu'ils aient l'eau continuellement, et qu'ils ne rencontrent plus de difficulté. Car sans eau, il est difficile de rassembler les gens. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. L'eau est primordiale. Je peux vous accompagner, je peux prendre des engagements de ce côté là", déclare-t-il.

Yves Grondin a rappelé aux parents et aux élèves, que l'éducation est un élément de base pour l'amélioration des conditions de vie de toutes personnes. " Attacher de l'importance à l'éducation de vos enfants est un rêve pour l'avenir, pour qu'ils aient des conditions meilleures ", dit-il en s'adressant aux parents.

Il les a rassurés que le Rotary les accompagne en leur apportant les besoins nécessaires en infrastructure pour permettre à leurs enfants d'apprendre.

" Maintenant c'est à vous parents, enfants, jeunes, de prendre conscience qu'on vous offre une chance, et qu'il faut la saisir. C'est à vous d'apprendre à l'école, de réussir. C'est à vous parents d'accompagner vos enfants, de leur donner envie de réussir pour la famille, pour servir le pays, pour améliorer les conditions des gens de tout ce village ", exhorte Yves Grondin.

Une levée de fonds pour l'EPP d'Antanetikely à Arivonimamo

Le Rotary club Antananarivo Ainga organise une grande levée de fonds à l'hôtel Carlton à Anosy, dans la soirée du 17 décembre. Les Rotariens, pour cette année, imaginent les moyens de réunir des fonds qui serviront à financer des projets ou à acquérir du matériel, dans le but d'apporter leur aide à autrui et, par conséquent, un changement dans nos communautés. " a, déclare le président de ce club, Serge Thierry Tsitoara, lors d'une conférence de presse sur l'organisation de cette levée de fonds.

Il y a beaucoup de choses à faire dans cette EPP. Ne serait-ce que l'augmentation du nombre des tables-bancs. Dernièrement, le club lui a offert vingt-cinq tables-bancs. Mais le besoin n'est pas encore satisfait.

" Cette école est fonctionnelle depuis quarante ans, mais les tables-bancs n'ont jamais été remplacées alors que le nombre d'élèves augmente. Les élèves du préscolaire, par exemple, s'assoient par terre. Et la plupart des tables-bancs tombent en ruine ", détaille Setraniaina Randrianarimanana. Outre ces problèmes d'infrastructure, l'école souffre, également du sous-effectif des enseignants. " Nous ne disposons que de deux enseignants fonctionnaires. Les cinq autres sont des enseignants non fonctionnaires, payés par les parents d'élèves. Faute d'argent, des parents n'arrivent pas à verser ponctuellement les 50 000 ariary par an. Par conséquent, les élèves font souvent l'école buissonnière ", regrette le président de l'APEL.

Yves Grondin, le gouverneur du district 9220

Le Réunionnais Yves Grondin est le gouverneur du district 9220 du Rotary International, pour l'année 2022-2023. Ce chef d'une entreprise " Centre de formation à la conduite " et directeur d'une Société de construction immobilière est membre de cette association caritative, depuis dix-huit ans, durant lesquels, il a assuré de nombreuses fonctions. Trésorier, secrétaire, président, chef de protocole, président des commissions et responsable des domaines d'actions il a été, également, OD Intéract, Rotaract, Ryla pendant plusieurs années. Il a effectué plusieurs interventions lors de séminaires, SFPE, assemblées et conférences. Il a été à l'initiative de la création de l'Intéract Club La Baie Attitude en 2005. Il a participé à la relance du Ryla au sein du district en 2006. Il a fait la promotion des programmes auprès des clubs de La Réunion pour la création de quatre clubs Rotaract. Il a été délégué spécial avec Benny Dyall, du DG Randhir Ramloll pour la création du RC Le Port-Possession, délégué spécial à la formation du DG Alen Topsy pour la création du RC Saint-Denis Austral et trésorier de la Conférence 2006 sous DG Alain Madeira. Il a été, en outre, président du comité d'organisation du Ryla en 2010 sous le DG Jean-Pierre Riviere, président de la Conférence 2017 avec le DG Dominique Pota. Yves Grondin a participé à treize Assemblées et Conférences du Rotary, à onze Assemblées et Conférences du Rotaract. Il a enfin participé à onze Ryla.