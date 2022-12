Madagascar: Entrepreneuriat et innovation - Le " naturel " ferait vendre

L'expo-vente de produits et services de la jeunesse entreprenante et innovante de Madagascar a commencé hier.

" On peut dire que le naturel fait vendre pour notre type d'activité ". Propos d'une responsable auprès de DAGE consult, lors de l'expo-vente de produits et services de la jeunesse entreprenante et innovante de Madagascar à l'IKM ou Ivo-toeran'ny Kolontsaina Malagasy, hier. Selon notre source, un certain engouement vers les produits naturels est actuellement observé des suites de l'apparition de diverses maladies et épidémies un peu partout dans le monde. Un attrait qui permettrait à de petites entreprises de percer et de grignoter des parts de marché dans divers domaines. " Chez DAGE consult, on œuvre dans la transformation artisanale de chocolat naturel. On peut dire que le secteur se porte plus ou moins bien, que le marché est encore loin d'être saturé et que l'on peut prospérer ", ajoute la responsable. Avant de noter que " les clients ont plus confiance aux produits naturels qu'aux produits chimiques ou industriels ". Propos partagés par Celinette Rakotonjanahary, gérante de Kintana Malagasy, entreprise torréfacteur de café. " Nous proposons des produits naturels et les clients aiment ça ", nous a-t-elle confié.

Chaîne de valeur

Dans leur approche, les deux entreprises priorisent l'approvisionnement auprès de producteurs et acteurs locaux. Œuvrant dans la région Fitovinany, Celinette Rakotonjanahary travaille avec divers cultivateurs locaux. " C'est pour moi une façon de créer indirectement de l'emploi. Je m'approvisionne auprès de ces gens dont la culture du café est dans la majorité des cas l'activité principale. Ils écoulent leur produit, moi et ma jeune entreprise, nous y trouvons aussi notre compte ", explique-t-elle. Compte tenu des problématiques énergétiques actuelles, cette cheffe d'entreprise a eu l'idée de se servir de noix de coco. À en croire ses dires, outre le faible coût d'investissement en matière d'énergie, la torréfaction par noix de coco donnerait plus de goût à ses produits. Par ailleurs, l'entretien avec Celinette Rakotonjanahary a également permis de connaître l'apport de la Foire Internationale de la Jeunesse et des Emplois Verts (FIJEV) sur les jeunes entrepreneurs malgaches. " Nous avons eu l'idée d'entreprendre depuis longtemps, mais nous ne savions pas comment faire. Il a fallu qu'il y ait les formations, les échanges et partages avec le réseau FIJEV ainsi que les recommandations des consommateurs pour que nous avancions dans notre projet ", affirme la gérante de Kintana Malagasy.